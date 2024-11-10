健保署明年擴大「在宅急症」　6萬名安寧共照患者受惠

▲健保署署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣即將走入超高齡化社會，政府也積極推動相關醫療政策。健保署署長石崇良今表示，明年將持續推動在宅急症照護計畫，預計擴大納入居家安寧個案，約有6萬名的安寧共照患者受惠。

石崇良今（10）日上午出席台灣聯合醫學會論壇活動，他指出，健保署自今年起推動「在宅急症照護試辦計畫」，針對居家診療收案對象、長照機構住民等族群，發生感染症等情況時，經醫療團隊評估，若是無需住院，可在家或原居住地治療。

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石崇良說，在宅急症照護收案對象以75歲以上高齡且完全依賴的長者最多，根據統計，截至今年9月30日，總計收案498人次，結案461人次，其中75歲以上長者佔個案72%、巴氏量表評估達完全依賴者佔比78%。在適應症方面，則以「尿路感染」最多（52%），其次為肺炎（30%）。

根據統計，目前全台有8萬名居家診療個案和12萬機構住民，過去統計發現，其中每年約有3分之1有機會住院，且平均住院天數長達10天，若以1年365天計算，約需2千到3千個醫院床位，如果在宅急症照護得以落實，則可減輕5%的急性病床負擔。

石崇良表示，健保署規劃2025年擴大在宅急症照護計畫，將「安寧病患」納入，目前全台約6萬的安寧共照患者有望受惠；明年也會重新徵求、擴大參與團隊，並針對假日提供醫療團隊，給付加成，並強化長照資源銜接和建立緊急後送綠色通道、生理數值遠距監測作法以及必要時的急診服務等。