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禾馨「波波女醫」害命！10年爭議再起　蘇一峰批：這次後門開更大

醫師、醫生、醫院、醫護人員、診療、檢查、問診、看診萬用圖、示意圖。（圖／達志影像）

▲醫師砲轟，民進黨把「波波」後門開更大。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

北市禾馨新生婦幼診所劉姓醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡事件，台北地院7日依《過失致死罪》判刑。有醫師在臉書直批「十年前就曾為了波波醫師上街，十年後還是為了波波醫師上街頭，民進黨把波波後門開更大，統統都快速認證。」對此，衛福部部長邱泰源也表示，會系統性檢討，把醫療事故減到最低。

該名劉姓女醫師去年為1位女患者做子宮鏡手術，不慎刺穿子宮與右側髂動脈，導致患者死亡，後續又被網友查出她是畢業於波蘭的波波醫師，引發各界熱議。而「波波醫生」是指從2008年到2010年的台灣學生到波蘭等新加入歐盟的東歐國家學醫，返台後可憑學歷直接報考醫師資格，有爭議的是，因台灣的學歷認證規範，波波醫生可以直接參加醫師考試，獲得執業資格。

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對此，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書指出，十年前醫界當時也為了波波醫師上街頭，國民黨政府被罵一罵後就趕快修法把門檻提高，改成要先國家學歷認證考試通過才能考試，但「十年後還是為了波波醫師上街頭，只是這次可以看到民進黨把波波後門開更大，統統都快速認證，還用人民納稅錢給波波錢去實習。」

針對波波醫師爭議，衛福部長邱泰源受訪時回應，「針對每件醫療事故都要用心檢討，希望不要再發生，衛福部方面會做系統性檢討，提升照顧品質，把醫療事故減到最低，政府跟相關機關會努力的。」

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

關鍵字： 波波醫生 醫學生

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