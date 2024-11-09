恐養出癌！慢性發炎「1警訊」都被忽略　醫：和50%↑疾病死亡有關

▲疲勞感是慢性發炎常見症狀。（示意圖／取自pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

「慢性發炎也被稱是萬病之源！」初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航示警，慢性發炎會引起許多常見疾病，還是癌症發生的前因之一，「大約有15～20%的癌症是從單一器官的感染、慢性發炎或自我免疫系統的損害開始的。」他指出，慢性發炎不易被察覺，其中常見症狀就是疲勞，卻常被忽略，一旦出現莫名沒有動力的感覺，就得小心了。

魏士航醫師在粉專發文提到，適當的發炎反應對於身體組織的修復是必要的，但當發炎變得異常，特別是無法適時結束並持續時間過長時，就會促進肥胖、三高甚至癌症等各種問題發生。

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魏士航曾在專欄中指出，慢性發炎會引起各種常見疾病，包括肥胖、腸胃道疾病、憂鬱、糖尿病與關節炎等，甚至會加劇其嚴重程度，形成惡性循環，更是癌症發生的前因之一。此外，根據2019年Nature子刊研究指出，慢性發炎疾病已被公認為最重要的致死因子之一，超過50%疾病死亡都與「它」有關。

▼超過50%疾病死亡都與慢性發炎有關。（示意圖／123RF）

不過，慢性發炎並不易被察覺，魏士航表示，其相關症狀大多是非特異性的，其中較常見的症狀就是疲勞感，許多人將疲勞感歸因於休息不足，卻未意識到恐是體內慢性發炎的信號。他說，而肥胖恰好也是慢性發炎的原因之一，「因此疲勞感也是我在診間最常聽到減重病人抱怨的困擾之一。」

發炎是帶來疲勞感最重要的原因之一，魏士航提醒，若發現自身疲勞感不是來自大量的身體活動，反而更像是一種「莫名的沒有動力的感覺」，那麼你需要的可能不是咖啡、雞精或能量飲料，這只會掩蓋逐漸惡化的發炎狀態。真正能改善疲勞感的，他認為是從飲食開始往外擴展的抗發炎生活型態。





▲▼圖解促發炎與抗發炎食物。（圖／初日診所提供）

對此，魏士航也分享「5大抗發炎食物」：

1綠葉蔬菜：如菠菜、羽衣甘藍，富含抗氧化物、維生素E、維生素C、膳食纖維。

2.植物多酚：如莓果、柑橘類水果、洋蔥、咖啡和茶，具有清除自由基、調節發炎細胞活性以降低氧化壓力和發炎反應。

3.豆類：如紅豆、黑豆、黃豆等富含益生元，提供營養給腸道中的益生菌。

4.ω-3不飽和脂肪酸：如核桃、魚油和深海魚類，和ω-6脂肪酸相互競爭，降低其帶來的促發炎效果、維持脂肪酸的比例。

5.香料：如薑黃、生薑、辣椒等香料中的生物活性化合物，可降低促發炎因子分泌、減少發炎反應、降低慢性病風險。