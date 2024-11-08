多功能幹細胞重現昆凌心跳！醫揭「心肌層片」發展：器官再生修復

▲天王周杰倫妻子昆凌出席三顧集團iPSC家族細胞專業儲存服務發表記者會，並將自己女兒的臍帶血交由三顧集團儲存。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

天王周杰倫妻子昆凌擔任席三顧集團iPSC家族細胞專業儲存服務推廣大使，今（8）日在記者會現場公開抽取她血液製成「心肌層片」，甚至可以聽見心跳聲；同時宣布將女兒的臍帶血交給三顧儲存，為未來的醫療需求保留希望。醫師指出，透過將多功幹細胞誘導製成心肌細胞層片，未來可望用於心肌病變等器官再生修復。

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▲昆凌從實驗室人員手中接下抽取自己血液製成的「心肌層片」，現場還發出心跳的聲音。（圖／記者湯興漢攝）

致力於再生細胞療法的三顧股份有限公司（代號：3224），今日在台北舉行「iPSC 家族儲存服務」發表會，計畫與全台近 40 家醫學中心及診所展開合作推出創新服務。

三顧董事長楊弘仁分享自身經驗，熱愛跑馬拉松的他，一次健檢發現心臟輸出率下降，醫師懷疑為心肌病變，未來恐得接受心臟移植，雖然後來發現是檢查參數問題虛驚一場，他仍將女兒的臍帶血儲存，成為公司的第一個客戶，盼望未來的某一天，可以用臍帶血製造成一顆心臟來救他，他也開玩笑喊女兒會是他的「救命恩人」。

三顧執行長楊瀅臻指出，「家族多功能幹細胞儲存」的優勢在於僅需採集血液、臍帶血或皮膚樣本，即可製造具備多種分化能力的再生細胞，為個人或家庭的未來醫療需求保留希望。例如製成心臟、腎臟、膀胱、腦、皮膚、關節軟骨、免疫細胞、眼角膜、肌肉組織等細胞，這些細胞皆可應用於精準個人化醫療及癌症治療等領域。

昆凌就抽出了自己25C.C.的血，用6周時間做出具有自主跳動功能的心肌層片。雅丰竹北診所院長、整形外科醫師陳建鼎受訪表示，心肌層片是誘導多功能幹細胞成為心肌細胞，可針對受損器官部位進行覆蓋以再生修復，但這樣的方式需要開刀；另一面向則是轉為心導管注射到心臟來達到器官修復目標。

這是否可以取代換心？陳建鼎分析，目前再生醫學技術要走到將多功能幹細胞誘導成完整的器官，還需要很長時間發展，現階段是以早期再生修復治療，以避免換心等情況發生。而除了心肌層片，相關臨床試驗還有進行自體膝軟骨細胞層片移植，用於運動關節傷害，另還有自體纖維母細胞應用於皮膚缺陷的修復；肝臟的細胞層片則還在研發當中。

▲三顧集團iPSC家族細胞專業儲存服務發表記者會。（圖／記者湯興漢攝）