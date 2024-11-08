「手指插肛門」治打嗝！醫證實：是真的　推1優雅方法更有效

▲打嗝打不停，你都用什麼奇招止嗝？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

打嗝的經驗人人有，失控地「ㄜㄜㄜ」令人困擾又尷尬！而近日有節目分享「手指插肛門」能治打嗝，引發網友熱議，好奇真有這麼神？對此，大腸直腸外科醫師鍾雲霓指出，這不是鄉野傳說，真有醫學根據，主要是因為刺激肛門部位能觸發迷走神經的反射作用，這和打嗝的控制有關。不過與其靠指插肛門止嗝，她選擇優雅地憋氣更有效。

一名網友在IG滑到節目《拜託ATM》短片，其中一道題目是「科學證實有效的止嗝方法是什麼？」選項A為把手伸進肛門；B則用手指戳肚臍。現場醫師來賓們只有1人選A，主持人Sandra給予正解，確實是「把手伸進肛門」沒錯，原因是經科學實驗發現，把食指伸進肛門並緩慢做圓周運動按摩直腸，刺激直腸神經起到反射作用，就可減緩打嗝頻率，30秒後就不會打嗝了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「手指插肛門」能止嗝真的有醫學根據，不過醫師認為這方法太害羞了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

針對這奇葩的止嗝方法，鍾雲霓醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，這真的有醫學根據，肛門指診（就是戳肛門）可以終止打嗝，主要是因為刺激肛門部位能觸發迷走神經的反射作用，這和打嗝的控制有關。她說，迷走神經（vagus nerve）從腦部延伸至腹部，經過食道、胃、腸等部位、對橫膈膜有影響。當迷走神經受到適當刺激時，可能會干擾或終止打嗝的神經反射路徑。

不過，鍾雲霓也說，打嗝打不停有藥物可協助，不一定要用這麼臉紅心跳的方式，笑說，「用食指做肛門指診是我的專長啊！但遇上打嗝，我選優雅地憋氣。」深吸一口氣，然後閉氣幾秒鐘，讓橫膈膜放鬆，因為它能改變迷走神經的反應、增加體內二氧化碳濃度，藉此打斷導致打嗝的反射弧。至於有傳說「喝冷水有用」，她親試過坦言「沒用」。

開業耳鼻喉科診所院長吳昭寬醫師曾說明，打嗝是正常的生理現象，用來幫助人體排除滿肚的氣體，多半和進食時連帶將空氣吃進去或吃了容易脹氣的食物有關。若本身患有嚴重鼻中膈彎曲合併肥厚性鼻炎，引發鼻塞，大多只能靠口呼吸；如果又屬肥胖、口咽部狹窄的朋友，由於上呼吸道管徑縮小，造成吸入氣流速度增快，瞬間壓力加大，此時會使進入的空氣容易經由食道進入消化系統，若又合併消化道障礙，如嚴重胃食道逆流或是便秘，存在肚子裡的氣體會不容易透過放屁排除，則只能透過打嗝，幫助氣體排放。

▲有效止嗝法其中一招是大口喝水。（示意圖／Unsplash）

打嗝停不下來，肝膽腸胃科醫師吳文傑醫師曾親授4招止嗝法「讓你的嗝到此為止」：

第1招：壓舌根催嘔

以湯匙或食指腹按壓舌頭根部，誘發嘔吐反射反應約5分鐘內打嗝就會停止。在臨床上醫師也常用壓舌板壓舌根止嗝，但操作該方法時請留意周圍環境，小心安全。

第2招：大口喝水

在5分鐘內連續且大口喝水至少500c.c.，目的在於刺激口咽部附近的神經以抑制打嗝。

第3招：舌尖頂上顎

這方法不僅能有效降低打嗝頻率、緩解不適，也能改善平時不自覺吞口水或清痰的習慣。

第4招：按壓穴道

嘗試按壓刺激「胸骨最下端凹陷處」的鳩尾穴，或是「耳根部與耳垂後方的凹陷處」的翳風穴，皆可緩解打嗝。

吳文傑也提醒，若以上方法都無效請務必就醫，「因為打嗝有時是相對致命的疾病所造成！」如代謝問題引發肌肉收縮異常，或是尿毒大量累積後刺激神經，心肌梗塞或心包膜發炎，以及糖尿病導致神經病變等皆有可能。另外，服用藥物如類固醇、化療藥物、無痛檢查所使用的麻醉藥等，也可能引發打嗝。