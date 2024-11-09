阿包醫生幫解答！幼兒打新冠、流感疫苗「常見7大QA一次看」

▲小禾馨小兒專科診所主治醫師巫漢盟。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署從10月開放今年公費流感、新冠疫苗接種，這兩種疫苗適用於6個月以上幼兒，但是許多家長對疫苗仍有疑問，網紅小兒科醫師「阿包醫生」特別整理幼兒流感疫苗常見4大疑問及新冠疫苗3大疑問，一次為家長解惑。

疾病管制署指出，近日氣溫變化明顯差異，流感及新冠等呼吸道傳染病恐提前升溫，其實幼兒園、托嬰/托育中心等活動空間較為擁擠，孩童接觸較為頻繁，易造成疾病傳播使幼童群聚感染，可能將疾病傳播給家中成員。

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而根據疾管署統計，公費流感疫苗接種已經超過400萬人次，公費新冠JN.1疫苗也有近80萬人接種，而學齡前幼兒為流感及新冠重症高危險族群，若進一步看幼兒接種，流感疫苗學齡前幼兒接種率39.5%，新冠疫苗幼兒接種率僅2.2%，都還有努力空間。被稱為阿包醫生的小禾馨小兒專科診所主治醫師巫漢盟特別整理7大QA，提供家長參考。

▲幼兒接種公費流感疫苗。（圖／ETtoday資料照）

幼兒新冠疫苗常見QA

Q1、幼兒第一次接種新冠疫苗，為何要打2劑？

未滿5歲幼兒因免疫發展較不成熟，為確保獲得完整免疫保護力，如果是滿6個月至未滿5歲且未曾接種過新冠疫苗之幼兒，請記得要接種2劑新冠疫苗，2劑須間隔4週（28天）以上，能補強免疫力。

Q2、寶貝打常規疫苗後，要隔多久才可以接種新冠疫苗呢？

新冠疫苗可與常規疫苗同時分開不同手臂接種，或與間隔任何時間接種。（未滿2歲嬰幼兒接種大腿前外側股外側肌）。接種常規疫苗時，要接種的新冠疫苗是第2劑的話，記得要與第1劑新冠疫苗間隔4週（28天）以上，可接種第2劑喔！

Q3、家中幼兒近期已感染過新冠肺炎，還需要接種新冠疫苗？

雖然感染新冠後，人體會產生有助於對抗新冠病毒感染的抗體，但保護力會隨時間減弱，為提供可對抗主流病毒株之免疫保護力，應於孩童症狀痊癒後（建議自發病日起12週（84天）且無急性症狀後），接種最新的JN.1疫苗。

如果是過去有打過舊的新冠疫苗，或比較久以前感染新冠的話，因為新冠病毒變異快速，流行型別不同，之前免疫力及抗體已不具保護效力，所以還是要接種新的疫苗，才能有效對抗新的變異病毒。

▲新冠JN.1疫苗改採單劑型包裝，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

幼兒流感疫苗常見QA

Q1、幼兒接種流感疫苗的重要性？

學齡前幼兒爲流感重症高危險族群，感染後有10%至50%會併發中耳炎，併發重症以肺炎爲主，且腦炎、橫貫性脊髓炎、多發性神經炎GBS等神經系統併發症機率比成年人高，萬一發生金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌等續發性細菌感染，更易造成重症或死亡，故需每年接種流感疫苗產生保護力。

Q2、家中幼兒為出生後第一次接種流感疫苗，先前已經抽空接種第1劑疫苗，真的有需要再打第2劑嗎？

參考美國疾病管制中心及疫苗仿單建議，未滿9歲兒童初次接種，應接種兩劑，以獲得完整保護力。

Q3、如果要打兩劑流感疫苗，可以不同廠牌嗎？

可以，目前未滿9歲的兒童，初次接種流感疫苗需要注射兩劑，兩劑間隔4週以上，目前各家流感疫苗雖然製程略有不同，但抗原類似效果相同，所以傳染病防治諮詢會預防接種組決議，需接種2劑兒童，2劑可接種符合適用年齡之不同廠牌疫苗。

Q4、寶寶如果之前已經得過流感了，身體不是應該有抗體，今年還需要帶家中寶寶接種流感疫苗嗎？

流感病毒極易產生變異，幾乎每年流行的病毒株都會稍有不同，不論自然感染或疫苗，對不同抗原型之病毒保護效果會明顯下降，即使病毒未發生變異，疫苗成分相同，自然感染或接種4-6個月後保護效果即可能下降，保護力一般不超過1年，因此建議每年均須接種1次，是全球一致性的做法。