徐若瑄罹甲狀腺癌！早期症狀不明顯易拖延　1族群風險高3倍

▲徐若瑄驚爆罹癌。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

記者洪巧藍／台北報導

藝人徐若瑄證實罹患甲狀腺癌零期，醫師指出，甲狀腺癌因為早期症狀不明顯，有些人可能會在頸部觸摸到小腫塊，但不會感到疼痛，導致許多患者無法在早期察覺異常，進而拖延治療進程，堪稱隱形殺手。值得注意的是，有家族病史的人，罹癌風險比一般人高出二至三倍，建議高風險者定期檢查以早期發現。

近日，徐若瑄於社群分享其甲狀腺癌診斷與治療過程，儘管一向注重養生並保持健康的生活習慣，她坦言家族遺傳基因仍增加了罹患甲狀腺癌的風險，所幸透過定期健檢，得以在早期發現病灶，及時接受治療。

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高雄美兆診所院長陸教義表示，甲狀腺癌是一種發生於甲狀腺的惡性腫瘤，據衛福部資料顯示，甲狀腺癌是台灣女性常見的十大癌症之一，且病例逐年增加。目前甲狀腺癌的病因不明，但家族病史、輻射暴露和一些遺傳性疾病會增加罹患風險。

國外癌症研究報告指出，若甲狀腺癌能在早期發現並治療，五年存活率可達90%以上，尤其當癌細胞局限於甲狀腺內時，患者的預後相當良好，特別是甲狀腺癌中最常見的乳突狀甲狀腺癌。陸教義提醒，透過定期健檢，潛在病變可以在無症狀階段就被發現，建議高風險族群將甲狀腺相關檢測項目納入定期檢查中，以便及早發現異常徵兆。

陸教義指出，甲狀腺超音波篩查是一種非侵入性的影像檢查，能幫助醫師檢視甲狀腺結構與潛在腫瘤。超音波影像可以清晰地顯示甲狀腺結節的大小和特性，幫助更精準判斷是否需要進一步檢查或治療，也能減少病灶擴散的風險。此檢查特別適合有家族病史、免疫疾病或甲狀腺疾病高風險的患者。

陸教義強調，身體可能不會在疾病早期明顯「示警」，但健檢是唯一能預測、早期發現潛在疾病的工具，也呼應徐若瑄所分享，鼓勵民眾主動定期健檢，建立維持身體長久健康的良好習慣。