單腳站立時間和健康有關！研究：中老年人站不到10秒死亡風險增

▲研究顯示，平衡感較好的人，身體健康狀況更好。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

中老年人無法單腳站立小心了！根據一項最新研究指出，一個人的平衡能力與其健康狀況有關，如果中老年人無法單腳站立並維持10秒以上，其在未來10年內死亡的可能性恐怕是正常人的2倍。不僅如此，除了中風機率高，先前也有研究指出，平衡感差的人也容易引發失智。

一項由英國、美國、澳洲、芬蘭以及巴西各國專家所組成的國際研究小組研究調查平衡感與死亡率之間的關係，該研究為期12年，透過觀察來統計的數據，根據研究顯示，如果一名中老年人無法單腳站立超過10秒鐘，在未來10年內，因任何原因死亡的風險則會是一般人的2倍，研究人員也建議，應該將平衡感測試加入老年人的日常健康檢查項目中。

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該項研究在2008年至2020年的12年間，針對1702名51歲至75歲「步態穩健」的中老年人進行追蹤調查，所有的受試者在最一開始都被要求在沒有任何支撐的情況下單腳站立10秒，當時一共有21%的人沒有通過測試，而且在接下來的10年內，有123名受試者離世。

研究人員考量了年齡、性別以及潛在疾病後，認為無法單腳站立10秒的人，因任何原因導致死亡的風險增加了84%。不過研究團隊也表示，這項研究有侷限性，因為受試者皆為來自巴西的白種人。意味著研究結果可能不會廣泛的適用於其他種族與其他國家。

儘管如此，該研究結果也發布在《英國運動醫學雜誌》上，且研究結果也證實，10秒的平衡感測試仍然對中老年人的死亡風險等相關數據提供了有用的資訊。