立冬大補反傷身！中醫師推「4道進補食譜」清補不上火

▲中醫師提醒，吃薑母鴨要適量，以免上火。（圖／記者游瓊華攝）

記者趙于婷／台北報導

立冬將至，氣溫逐漸轉冷，正是適合進補的最佳時機。但中醫師指出，冬季進補並非一昧大補，要依個人體質挑選適合的食材與補法，以達到「補而不燥」，建議民眾可以選擇「當歸黃耆雞湯」、「黨參淮山枸杞湯」、「北芪鱸魚湯」、「桂圓蓮子百合粥」，常見的薑母鴨、麻油雞、羊肉爐，應依照個人體質並適量，若過量食用恐引發「上火」症狀。

中醫師楊佩鈺指出，每個人的體質不同，進補需依體質調整，陰虛者（容易口乾、皮膚乾燥者）可選擇滋陰潤燥的食材，如銀耳、蓮子等；而陽虛者（易手腳冰冷、怕冷者）適合溫補的食材，如當歸、黃耆等，這樣才能發揮進補的功效。

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需特別留意的是，進補食材多數屬溫熱性，若過量食用或食材搭配不當，易引發「燥熱上火」症狀，可能出現「口乾、便秘、睡眠不佳」等問題，因此在補氣血的同時，可適量搭配滋陰潤燥的食材，如枸杞、紅棗，以保持身體陰陽平衡。楊佩鈺也進一步推薦以下4道立冬進補食譜。

1. 當歸黃耆雞湯

食材：當歸、黃耆、紅棗、枸杞、雞肉。

將雞肉燉煮，加入當歸、黃耆、紅棗和枸杞（皆幾片、適量即可），燉至肉質嫩滑。當歸和黃耆能夠補氣血，紅棗與枸杞滋陰養血，有助於提升氣色、強健體質，特別適合女性冬季進補。

2. 黨參淮山枸杞湯

食材：黨參、淮山、枸杞、瘦肉。

將瘦肉燉煮，加入黨參、淮山、枸杞等補益食材煮至入味，能補脾益氣，提升抵抗力，解決因季節變化引起的疲憊、食慾不振、免疫力下降等問題。

3. 北芪鱸魚湯

食材：北芪（黃耆）、鱸魚、紅棗、薑片。

將鱸魚煎香後，加入北芪、紅棗、薑片，一起燉煮至湯頭濃郁。鱸魚富含蛋白質，加上補氣的北芪、紅棗、薑片，不僅能增強脾胃運化功能，還能增強身體保護力，非常適合冬日保養。

4. 桂圓蓮子百合粥

食材：桂圓、蓮子、百合、糯米、冰糖。

將食材加水熬成粥，最後加入冰糖調味，是適合秋冬季夜晚飲用的甜品。桂圓、蓮子、百合均有安神助眠的作用，能舒緩手腳冰冷等不適，幫助緩解冬季易出現的失眠、手腳冰冷問題。