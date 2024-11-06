徐若瑄罹甲狀腺癌　醫揭治療過程恐現「惡病質」：體力是關鍵

▲徐若瑄年初健檢發現罹患甲狀腺癌。（資料照／記者周宸亘攝）



文／中央社

據報導，藝人徐若瑄年初健檢發現罹患甲狀腺癌，她回憶起第一反應「為什麼是我」，也是許多癌友的徬徨；當治療進步存活率高，有體力接受療程成關鍵，醫師推薦褐藻糖膠等5大營養素，避免惡病質纏身。

儘管癌症治療方式日新月異，癌症不再是生命的無解題，但半數癌友在治療過程中出現「惡病質」，據文獻顯示，約4成癌友死於惡病質，而非癌症本身，癌症連續42年居10大死因首位，據衛福部統計，去年癌症死亡人數5萬3126人，平均每9分53秒就有1人因癌症死亡。

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台灣整合醫學推廣協會理事長劉士銘今天接受媒體聯訪時表示，「惡病質」是癌症患者接受治療，雖成功殲滅癌細胞，但身體需承受更大的外在刺激，代謝出大量毒素，沒有足夠營養支撐，可能導致身體持續失衡，常見表現如疲倦、食慾不佳、掉髮、肌肉關節痠痛、黏膜受損等。

劉士銘說，雖食療是最好的，但癌友食慾差、食不下嚥，透過食物維持營養困難，短時間內補足營養，可搭配經由功能醫學醫師或營養師建議的高劑量保健品，不僅治療過程要注意營養素補充，接受治療前就應該先充電，如褐藻糖膠、魚油、氨基酸等，面對耗體力療程。

台灣褐藻醣膠發展學會秘書長顏明德分享，褐藻與健康相關研究源自於1名瑞典科學家，發現日本沖繩居民罹癌率低又長壽，似乎和他們食用很多藻類有關。大眾熟知的昆布、海帶，都是褐藻的一種，褐藻醣膠是褐藻黏滑成分萃取的水溶性纖維。

顏明德引用國家衛生研究院進行人類細胞研究，發現單獨使用化療，48小時後大腸癌細胞僅有13%壞死；若使用化療搭配補充褐藻醣膠，提高至39%癌細胞壞死。在人體臨床實驗也觀察到類似情形，大腸癌第3、4期患者使用褐藻醣膠輔助癌症治療與否，兩者相差逾2成。

顏明德說，癌症化療時程約為每3周1次，對癌症患者而言，配合正規治療是疾病控制關鍵，歷經紅疹、便秘、噁心、味覺異常等副作用之下，多數癌友體能跟不上，身體尚未恢復，甚至無法準時打藥，導致抑制腫瘤效果差，褐藻醣膠等保健品為患者養精蓄銳，維護生活品質。