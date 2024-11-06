陳玉珍控牙齒被打斷！醫分析「植牙鬆動」2狀況：吃東西也會掉

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

藍綠6日再戰《財劃法》，突爆發肢體衝突，國民黨籍召委陳玉珍指控自己牙齒被打斷，更拿斷牙召開記者會，但卻被發現昨天錄影時就缺牙，陳玉珍才解釋該顆牙齒是植牙，星期一在財政委員會衝突的時候就有鬆動，沒想到今天又衝突又掉下來。對此，醫師指出，如果是植牙本來就鬆動，不用打到就會掉，可能吃東西就會掉下來了。

牙醫師公會全聯會理事長江錫仁受訪時指出，針對牙齒斷裂患者，會先檢查是否有蛀牙、神經壞掉的問題，因為如果有類似狀況，牙齒確實會在正常咬合的時候斷裂，但若是健康的牙齒，確實也會受外力影響而斷裂或掉落，但如果是受到外力，臉部或周邊可能也會有明顯受傷。

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陳玉珍再被發現昨天就缺牙後，才表示「因為我的牙齒是植牙的，所以我今天又把它按回去，結果沒想到今天又衝突又掉下來。」江錫仁直言，植牙如果在搖晃，不用打就會掉，可能在吃東西的時候就會掉下來，或是手一拉就會掉下來。針對是否可能因為外力，他坦言，如果很大力，臉部也會受傷，臉部如果沒有受傷，可能力量沒有很大，但確實如果剛好碰打，還是會掉。

而有關植牙鬆動問題，江錫仁表示，植牙鬆動可能是植牙的「螺絲鬆動」或「斷掉」，一旦螺絲鬆動，假牙就會搖晃，植牙也有使用年限，日常每天在吃東西就會逐漸鬆動，但使用年限要看個人口腔和飲食狀況，例如常常咬硬物就比較傷。