肺炎鏈球菌感染症創5年新高！醫：長者公費疫苗「8成未打滿2劑」

▲台灣疫苗推動協會理事長李秉穎分享公費肺鏈疫苗接種情況。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

天氣逐漸轉涼，預期新冠、流感將再有一波流行，加上先前防疫造成的免疫負債，恐讓呼吸道疾病個案竄升。台灣感染症醫學會今（6）日示警，今年侵襲性肺炎鏈球菌感染症病例已達244例，創下近5年新高；疾管署擴大提供65歲以上長者2種公費肺炎鏈球菌疫苗各一劑，但是有高達8成長者未打滿2劑。提醒長者等高風險族群，在流感、新冠疫苗之外，也要接種肺鏈疫苗。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，根據衛福部統計資料，肺炎為2023年國人十大死因第三名，死亡人數年增率更達16.6%，為十大死因中最高，在抗生素發明以前，95%的肺炎病例是肺炎鏈球菌引起，且至今仍是導致社區型肺炎最常見的致病菌，佔了27.3%。

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張峰義提到，隨著天氣漸涼，也是流感與新冠的流行高峰，若合併續發性細菌感染會大幅提升死亡的風險。研究指出流感病例合併細菌感染中，35%為肺炎鏈球菌細菌。且在新冠病例中也發現一樣的趨勢，近6成合併細菌性感染的患者都是感染肺炎鏈球菌。

▲台灣感染症醫學會理事長張峰義分享，民眾罹患病毒性呼吸道感染症之後，常發生細菌之繼發感染造成嚴重併發症，肺炎鏈球菌就是最為常見的病原之一。（圖／記者洪巧藍攝）

國內去年10月起擴大對65歲以上民眾公費提供2種肺炎鏈球菌疫苗，分別是13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出，根據疾管署到9月底統計，65歲以上符合公費接種資格的455.1萬名長者中，僅17.96%完整接種兩劑疫苗，遠低於理想覆蓋率。

疫苗推動協會今日公布一項針對900名45-75歲的台灣民眾進行的「肺炎認知大調查」，結果發現肺炎高風險族群的認知度明顯不足。調查顯示，有高達6成的65歲以上民眾不知道自己是屬於肺炎高風險族群。在疫苗方面，3成民眾不知道有公費肺鏈疫苗，有6成以上表示尚未接種。

李秉穎說，進一步詢問為何不接種，超過4成是擔心副作用。但實際上肺炎鏈球菌疫苗的副作用大多僅限於注射部位疼痛、紅腫等輕微反應，嚴重不良反應非常罕見。

李秉穎指出，當秋冬呼吸道病毒流行時，肺炎鏈球菌嚴重度就會增加，接種肺炎鏈球菌疫苗則是有效的保護方法，可降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%。

▲響應世界肺炎日，台灣感染症醫學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會與台灣疫苗推動協會公布最新「肺炎認知大調查」結果。（圖／記者洪巧藍攝）