前港姐「捐腸」救兒！醫曝「移植難度」　短腸症大多靠打點滴續命

▲前港姐曾瑞珊捐小腸給兒子。（圖／翻攝自Facebook／龍媽日記）

記者趙于婷／台北報導

前港姐曾瑞珊的12歲兒子「甘甘」有短腸症問題，不到10歲時就已經歷6次大手術，曾瑞珊在5月捐腸給兒子，成為台灣「活體小腸移植」第三例。醫師指出，小腸移植是很困難的，主要是雙方匹配、移植排斥和術後照護，臨床上大部分患者必須靠打點滴續命，因此可以順利移植是真的非常幸運。

台灣小腸醫學會常務理事蘇銘堯受訪時指出，短腸症患者大多是有先天性腸道異常，例如發炎、多發性息肉症，反覆進行多次手術造成，包括克隆氏症患者、缺血性腸炎、動脈阻塞、先天血管畸形，先天性的凝血因子異常等問題，都可能會影響腸道健康，甚至造成腸子壞死，進而需要做小腸切除手術，導致變成短腸症。

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短腸症且吸收功能差的患者，可能要長期依靠靜脈營養（打點滴）維持生命，有些患者甚至一輩子都要靠靜脈營養，所以這類患者只有小腸移植成功，才可以恢復正常。

在小腸移植方面，蘇銘堯解釋，小腸移植還不像心臟、肝臟等器官成熟，小腸移植是比較後來才引進的，技術本身不難，但因為小腸有很豐富的淋巴系統，除了消化功能，還有免疫功能，包括血管、腸子要接之外，腸道中間的淋巴管也都要重新接上去，移植後還是需要吃抗排斥的藥。

蘇銘堯進一步提到，現在小腸移植還是很少數，大部分還是靠全靜脈營養維持，這種患者打的點滴和一般點滴不一樣，他們施打的點滴裡面會有豐富營養素，要經過醫師、營養師計算一天所需的營養成分去施打，所以患者很難脫離醫院，必須一直住院，或是透過居家護理、居家照護，但因為是醫療行為，也一定要護理師到家裡進行。

蘇銘堯強調，需要走到移植這步，主要要看小腸開刀切了多長，一般正常人的小腸大約4公尺～6公尺，只要有保留1公尺以上，大部分還夠用，不到1公尺的短腸症機會就很高，不過目前短腸症也有藥物治療，可以幫助改善腸子吸收，只要吸收功能是正常的，就不一定要做移植。