男奶頭有血！醫一壓「突噴出血柱」：是乳癌

▲醫師在門診替男子輕壓乳頭檢查，瞬間噴出細血柱。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

苗栗一名62歲王先生驚見自己「右乳頭出血」，且症狀持續好幾個月而到醫院求診。在門診檢查時，醫師輕壓他的乳頭，竟噴出1、2呎高的細血柱，立即安排手術切片做化驗，結果竟是不常見的男性乳癌。

大千綜合醫院一般外科醫師林澤村表示，相較於女性乳癌，男性乳癌相對罕見，約佔所有乳癌病例的1%。發生的原因包含遺傳、荷爾蒙失衡、高齡（多發生在60～70歲）、肥胖、酗酒、接受過胸部放射治療等。主要症狀有乳房變化（乳頭附近出現腫塊、乳頭凹陷或變形、乳頭分泌物）及皮膚變化（乳房皮膚發紅腫脹、皮膚出現凹陷或橘皮樣變化、乳頭或乳暈出現潰瘍）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王先生經電腦斷層檢查，證實有男性乳癌（紅圈處）。（圖／大千綜合醫院提供，下同）

林澤村說明，其中「乳頭分泌物」常見的有3種：1、因內分泌失調而產生的白色乳汁；2、無色或淡黃色的組織液；3、紅色血水。他解釋，若乳頭分泌物為紅色血水，則有5～25%癌症的發生率。而導致乳頭分泌紅色血水的原因，是接近乳頭的乳腺管裡面生出微小腫瘤，稱為乳腺管內乳突瘤，治療方式只能以手術切除處理。

至於手術方式，林澤村解釋，是以超音波找到膨脹的乳腺管，再把附近的乳腺組織做廣泛的切除。此次個案在接受乳暈及乳頭的乳房根除手術，加上前哨淋巴結化驗結果為陽性，因此又再接受腋下淋巴結的清除手術。所幸發現得早，在手術過後，持續以藥物穩定控制中。

▲大千綜合醫院一般外科醫師林澤村。

對於乳頭分泌物為無色或淡黃色組織液且又不想手術的病人，則需要定期追蹤，以超音波檢查確認是否有明確的腫瘤生出，以及做乳頭分泌物的抹片檢查，了解是否有癌細胞的形成。

林澤村提醒，雖然男性罹患乳癌的機率較低，但不代表完全不會發生，加上男性對乳癌的認知度較低，往往被診斷時已是晚期，因此建議若有發現異常症狀，一定要及早就醫檢查，若有家族病史者，更應定期進行篩檢，才能早期發現、早期治療。