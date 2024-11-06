2少年掛急診「染同樣性病」　醫曝常見症狀

▲醫師提醒，不安全的性行為（包括陰道交、口交、肛交）都可能造成感染。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

輔大附設醫院兒童急診科主任王聖儒表示，一周內遇到兩名青少年感染淋病。他提醒，淋病的常見症狀包括尿道化膿、排尿時刺痛或灼熱感，女性常因症狀不明顯而忽略，若不及時治療，可能導致不孕。

王聖儒日前在臉書說，在急診處理兩名17歲青少年的案例，一個是解尿疼痛、尿道流膿就診，另一個是眼瞼疼痛腫脹、眼睛有膿性分泌物，檢查結果顯示都感染淋病。

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王聖儒指出，這讓他不禁聯想到最近一則新聞，根據衛福部疾管署統計，去年青少年性病感染率創下6年新高，尤其是淋病和梅毒的病例數急遽上升，淋病增加2.5倍，梅毒增加2.2倍。

王聖儒提到，性傳染病如淋病和梅毒，主要通過不安全性行為傳播，隨著新冠疫情的趨緩，相關活動增加，篩檢與通報的數量也有所上升；根據統計，國內淋病病例從2018年的4167例，增加到去年的8204例，13到18歲青少年感染人數從191例暴增到667例，顯示青少年性健康問題急需關注。

▼全程正確使用保險套防性病。（示意圖／資料照）



王聖儒提醒，淋病的常見症狀包括尿道化膿、排尿時刺痛或灼熱感，女性常因症狀不明顯而忽略，若不及時治療，可能導致不孕，甚至擴散至泌尿生殖系統外的部位，如直腸、咽喉、關節、眼睛等處發炎。

王聖儒說，性病雖然是可治癒的，但不能終身免疫，不安全的性行為（包括陰道交、口交、肛交）都可能造成感染，因此預防性行為傳染病，最有效方式是全程正確使用保險套。

王聖儒指出，如果曾有不安全性行為，請務必定期篩檢，及早發現、及早治療；淋病和梅毒的快速增加提醒我們，青少年的健康教育與預防措施必須加強，每一個家庭與學校應該主動參與，讓孩子們了解如何保護自己。