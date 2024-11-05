趙少康心臟動刀　名醫魏崢揭「主動脈關不起來」：2狀況要留意

▲趙少康自曝動了「開心」手術。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

前中廣董事長趙少康今（5）在臉書自曝動了「開心」手術。主治醫師心臟科權威、振興醫院院長魏崢受訪時表示，趙少康有主動脈瓣膜閉鎖不全，檢查意外發現有主動脈擴大，因此進行手術。他也提醒，瓣膜閉鎖不全通常不會有很明顯不適症狀，建議民眾要留意「收縮壓特高/舒張壓特低」和「易喘」問題，有疑慮可進一步就醫檢查。

趙少康透露，量血壓發現舒張壓都只有50、60左右，做心臟超音波發現主動脈有擴大現象，造成瓣膜關不緊，心臟打出去的血液會回流。醫師當時警告，未來可能會遇到「主動脈剝離、心臟衰竭」，主動脈剝離必死無疑。

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趙少康說，醫師提醒現在趁著身體還好，心臟功能還強，早點動手術可以早點復原，之後由魏崢進行開心手術，手術順利完成並出院。他在臉書提及，「跟我有同樣情況的人，有一半不會知道有什麼問題，知道的人，起碼又有一半寧願碰運氣、賭一把，也不會願意動這麼大的手術。」

對此，魏崢受訪時表示，舒張壓低的原因很多，例如主動脈瓣膜閉鎖不全就是主動脈關不起來，「血是從心臟打出去，先經過主動脈瓣膜，收縮的時候，經過舒張，這時如果瓣膜沒有關起來，血就會跑回去。」

魏崢進一步提到，假如每收縮一次需要打出去60c.c.，如果跑回去20c.c.，就只有40c.c.出去，身體供應就會不夠，這時候心臟就要比較用力打血出去，才可以達到身體需要，長期下來心臟一直處在費力狀態，就可能導致心臟衰竭。

▲心臟科權威、振興醫院院長魏崢。（圖／記者湯興漢攝）

他舉例，血壓標準是收縮壓120、舒張壓80，心臟放鬆的時候，血會往心臟跑，正常會被瓣膜擋住，以標準數字來看，壓力是80，打出去是120，如果瓣膜關不起來，血液逆流時，心臟就要再用力打，這樣打出去可能變160，舒張時血又跑回去30c.c.，血壓就會掉到60，這也就是「有些人明明高血壓，舒張壓卻特別低」，這時就要留意是否有瓣膜閉鎖不全問題。

不過，魏崢也強調，雖然可以透過舒張壓觀察，但也不用太過恐慌，因為這也不是100%的觀察關鍵，日常是可以簡單留意「收縮壓特別高、舒張壓特別低」，因為越嚴重的話舒張壓會越低，這時就建議要做心臟超音波檢查。

另一個觀察關鍵就是「喘」，魏崢說明，如果運動、爬樓梯會喘，就更需要盡快進一步檢查，例如以前爬6樓還不太會喘，但現在爬到3樓就會喘，這時很多人反而不會留意是警訊，很多時候都是心臟衰竭了才做檢查。

魏崢提醒，人的心臟有4個瓣膜，任何一個都有可能發生閉鎖不全，主要是程度問題，通常輕中度不會建議要開刀，重度才會評估開刀，因為過度嚴重的話，可能會導致心臟衰竭、肺積水，重度的狀況下，理論上都會有喘的症狀；而趙少康主要是還有主動脈擴大，是比較危險的狀況，因為大到一個程度就可能會破，和瓣膜閉鎖不全兩個問題加在一起，所以開刀換了人工血管和生物瓣膜。