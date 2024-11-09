感冒「傳染力最強」時間曝！　醫示警：症狀消失前都要戴口罩

▲感冒傳染力最強的階段是感冒初期和中期。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

進入呼吸道傳染病好發季節，而網路流傳「感冒快好的時候傳染力最強」，究竟有事實根據還是都市傳說？對此，耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，當感染感冒病毒時，傳染期通常從出現症狀前1～2天就開始了，其中「傳染性最強」階段為感冒初期和中期；即使感覺自己「好得差不多了」仍應謹慎對待，因身上仍帶有少量病毒，具有傳染性。

輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師在粉專衛教，「感冒的傳染期」一般在感染病毒、出現症狀的前1～2天就開始了，並持續到症狀出現後的5～7天左右，也就是當你開始打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛時「其實你可能已經有傳染性了」，就算自己還沒有感覺到明顯不適。也因此感冒初期和中期的傳染性是最強的，因為這段時間內病毒在體內繁殖速度最快，且更容易透過打噴嚏、咳嗽或與他人接觸而傳播。

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▲即使症狀轉輕微，身上仍帶有具傳染力的病毒。（示意圖／記者黃克翔攝）

至於「感冒快好的時候還會傳染嗎？」胡皓淳說明，雖然開頭那句話只是單純流言，但還是要注意，當感冒症狀開始減輕，例如不再頻繁打噴嚏、流鼻水也減少時，很多人自認「已經不會再傳染給別人」，事實上，在感冒快痊癒的階段，病毒仍可能留存在呼吸道中，並且透過飛沫傳染，特別是感覺自己好得差不多時，其實身上帶有的少量病毒仍具傳染性。

因此，胡皓淳建議，儘管自覺症狀已經減輕，還是要謹慎對待，避免與他人過於密切接觸，在症狀完全消失前，都請戴好口罩、遠離人群。