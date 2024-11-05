「印度薑黃粉」驗出蘇丹紅訊號！毒咖哩粉8原料初檢結果曝

▲「飛馬牌特調咖哩粉」檢出蘇丹色素一號。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者趙于婷／台北報導

新北市衛生局日前又查獲濟生公司生產的「飛馬牌特調咖哩粉」檢出蘇丹色素一號，且已經賣給雙北、桃園等9個縣市。食藥署副署長林金富上午指出，經過檢驗印度進口的薑黃粉初步有出現訊號，目前高度懷疑是禍首。

新北市衛生局日前公布「濟生股份有限公司斗六廠」生產的「飛馬牌特調咖哩粉600克」（製造日期：2024.05.07；有效日期：2026.05.06D）」檢出蘇丹色素一號，相關產品已經銷售至台北市、新北市、桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣等9縣市。

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林金富表示，地方衛生局一驗到不合格，就有找中央協助檢驗原物料，檢驗結果預計今日下班前可以出爐，目前初步在印度來的薑黃粉查到訊號，不過8種原物料的檢驗濃度太低，有點干擾，所以還是要看最後的檢驗結果。

有關檢驗結果，林金富指出，如果最後確定是印度的薑黃粉導致，會比照之前針對進口辣椒相關產品的作法，採取監視查驗，邊境百分之百檢驗，且該製造廠永久不准輸入台灣，另外，食藥署也會聯合各地方衛生局再度針對後市場的薑黃粉，全部重新稽查一次。