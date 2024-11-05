早餐店大冰奶「3成分」一喝拉爆！　營養師：清腸有效

▲早餐店大冰奶又被稱為「最強瀉藥」。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李佳蓉／綜合報導

早餐店大冰奶又有「最強瀉藥」之稱，喝沒幾口就能感覺到肚子一陣絞痛，緊接而來是強烈的屎意。營養師張語希說明，冰奶茶中的冰塊、奶精與紅茶本身都可能引發拉肚子，建議腸胃敏感者用別的方式「清腸」，否則恐致更嚴重的腸胃不適。食藥署則說明，上述3成分每一樣都可能是獨當一面的通腸神器，結合成一杯大冰奶，自然效果加倍。

早餐店冰奶茶能用來清腸嗎？營養師張語希在粉專分享影片提到，「有效，但是不一定」，主要是因為早餐店奶茶中的冰塊，可能大腸桿菌過多、細菌滋生，而太冰也會刺激腸胃道，產生腸胃不適；再者，奶茶中含有奶精，對於患有乳糖不耐症者來說，很容易因此拉肚子或頻跑廁所。另外，早餐店的古早味紅茶所添加的決明子，本身即具有潤腸通便的效果。

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張語希提醒，對於腸胃敏感者，建議使用別的方法幫助健胃整腸，否則若單靠喝冰奶茶清腸，恐造成更嚴重的腸胃不適。

▼冰塊刺激加上大腸桿菌過多，都可能引發腸胃不適。（示意圖／記者許力方攝）

食藥署曾在《食藥好文網》中發文衛教，其實人類一大早起床，體內各器官都尚處於逐漸甦醒的狀態，這時若是飲用大量的冰涼飲品，很容易對腸胃道造成刺激，如果個人體質較差、腸胃功能較不好，更可能引起腸胃不適。

食藥署提到，大冰奶中的奶精或鮮奶，前者主要是由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成的，過多的脂肪對於腸胃消化來說有難度；而鮮奶則牽涉到乳糖不耐症的問題，在成人乳糖酶缺乏的情況下，由於小腸內沒有足夠可分解乳糖的酵素「乳糖酶」，無法順利消化鮮奶中的乳糖，乳糖會在大腸中被腸道菌分解而生成大量氣體、水和酸性物質等，容易引起打嗝、腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。

最後是茶水的影響，食藥署說明，茶葉中富含單寧酸（或稱鞣酸），學理上單寧酸容易與鮮奶中的蛋白質凝結成塊，因此茶水與鮮奶同時食用常常會相互影響，反而不易消化吸收，造成腸胃不適，甚至會引發腸絞痛的症狀。