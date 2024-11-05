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爸帶小五兒就診「要醫生別看喉嚨」　原因曝家長怒了

（圖／翻攝「威力醫師的育兒週記-王韋力」臉書）

▲小孩的喉嚨很痛。（圖／翻攝「威力醫師的育兒週記-王韋力」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師王韋力分享，一名爸爸帶國小五年級的兒子來看診，卻要求他別看喉嚨、開藥就好，因怕小孩是腸病毒無法考試，讓其他家長怒了直呼「好自私」。

王韋力4日在臉書分享這起個案，以下是他和患者爸爸的對話：

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患者爸爸：醫生，他說他喉嚨很痛，你幫他開個藥。

王韋力：好，我先檢查一下喉嚨喔。

患者爸爸：等一下～～～你可以不要看喉嚨嗎？直接開藥就好了。

王韋力：為什麼？（這樣的要求我真的沒聽過，充滿疑惑）

患者爸爸支支吾吾：因為他這周要考試，我怕你等一下看完喉嚨，萬一是腸病毒，那他就不能考試了⋯

王韋力表示，該來的還是躲不掉啦。因此該小五生確定是腸病毒。其他家長直呼，「好自私的家長，自己帶孩子都這麼不舒服了，還在乎什麼考試」、「就是有這種自私的家長」、「別人家的孩子死不完」、「這爸爸在想什麼…你的孩子受苦就夠了，還要別人家的孩子一起受牽連，真是夠了。」

今年腸病毒疫情趨勢不僅反常，流行期還要延遲到年底！疾管署副署長羅一鈞分析，疫情高原期至11月底，預估就診上看2萬人次，很可能超過春夏那一波腸病毒的最高峰，並且要延後至12月底才會脫離流行期。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。

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關鍵字： 腸病毒 王韋力

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