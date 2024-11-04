東森REGAL健康講座邀泌尿科權威開講　實踐由內而外全方位美麗

▲東森REGAL美容生技中心開幕首場健康講座特別邀請到國內泌尿科權威－台北醫學大學附設醫院副院長盧星華教授(圖右)開講，東森集團總裁王令麟(圖左)表示收穫滿滿。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

現代人長期處在快節奏及高壓生活中，愈來愈多民眾主動關注健康及養生，然而，除了從飲食著手，身心同步調理也很重要。東森REGAL美容生技中心開幕首場健康講座，特別邀請到國內泌尿科權威－台北醫學大學附設醫院副院長盧星華教授開講，針對女性常見因忙碌引發的泌尿問題提出專業建議。另一方面，東森栢馥健康生活中心院長歐瀚文在受訪時指出，除了運動及放鬆，定期健康檢查越來越受到現代人的重視。

壓力一大就感染發炎 泌尿科權威建議：多喝水、不憋尿

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▲台北醫學大學附設醫院副院長盧星華教授提醒女性，忙碌中也要記得多喝水不憋尿。

台北醫學大學附設醫院副院長盧星華教授表示，現代人生活繁忙，特別是職業女性經常因為工作和家庭的雙重壓力，忽略攝取足夠的水分或經常憋尿，這些習慣容易導致泌尿道感染。他解釋，女性生理結構上因尿道、肛門和陰道開口相對接近，使肛門附近的致病菌容易進入尿道，進而引發感染，因此建議，若無心臟或腎臟疾病，每日應飲水約2,500c.c.，並養成定時排尿的習慣，藉由排尿的過程及可排除膀胱和尿道中99%細菌，降低感染風險。

想由內而外實現全方位美麗，盧星華建議女性除了應多喝水、不要憋尿之外，也可多攝取含有抗氧化物質的保健食品，如：蔓越莓、維生素C及甘露糖成分的產品，這些有助於女性泌尿系統的保養。而近年接受度越來越高的健康檢查中，常規尿液檢查即簡單又有效，可檢測泌尿道感染等多項指標，或可再結合超音波等非侵入性檢查，就能早期發現健康隱患，有效提高疾病預防的成功率。

預防疾病關鍵一步驟：每年定期接受健康檢查

▲東森栢馥健康生活中心院長歐瀚文建議民眾定期接受健康檢查。

想要兼顧全方位的健康，除了注重飲食養生之外，身心壓力的管理與釋放也很重要！東森栢馥健康生活中心院長歐瀚文建議，民眾可進行舒緩性運動如瑜伽，不愛運動的人則可選擇「被動式放鬆」，例如享受專業SPA放鬆身心，定期釋放累積的壓力有助維持健康。

歐瀚文進一步說明，隨著疫後健康意識的提升，民眾對健康檢查的重視度不斷提高，他建議每年至少進行一次影像檢查，特別是肺部、肝臟等若有異常狀況的部位進行追蹤。另外，若有血糖、膽固醇或血壓等「三高」問題者，甚至可以每3~6個月進行追蹤，以便預防潛在的心血管及癌症風險。透過健檢也能發現自己難以察覺的健康衰退問題，例如荷爾蒙或腸胃功能衰退等問題。

▲斥資破億打造「東森REGAL美容生技中心」盛大開幕，東森集團總裁王令麟(右2)攜手台北醫學大學附設醫院副院長盧星華教授(圖中)、東森栢馥健康生活中心院長歐瀚文(左2)、東森REGAL品牌大使斯容(左1)及龍江旗艦店店長李苡瑄(右1)一同揭幕。



大健康產業快速發展 功能性健康檢查需求增加

王令麟在東森REGAL美容生技中心開幕活動中預告，今年底同棟3F、4F將開設「東森栢馥健康生活中心」，以先進的健檢設備結合專業醫療團隊，守護會員健康。歐瀚文也相當看好大健康產業的經濟發展，認為過去民眾可能只願意花健保費用尋求醫生治療，未來將有更多人願意花費數萬元去進行全方位的健康檢查，深入了解自身狀態，再結合大健康教育觀念推動，將協助民眾充分了解身體狀態後，進而有效的補充自己真正需要的魚油、葉黃素、維生素Ｄ…等，如此一來，不僅能提升自我健康管理的精準度，也將擴展大健康產業發展的經濟規模，開啟精準健康新藍海。

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▲東森REGAL美容生技中心盛大開幕 王令麟領航健康美容產業接軌國際。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆)

