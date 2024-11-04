步步踏實做！慈院蘇筱雅見苦知福　獲腦血管疾病防治優秀護理員

▲腦血管疾病防治基金會董事長高明見(左)、護理師護士公會全國聯合會理事明金蓮(右)、頒發優秀護理人員獎給蘇筱雅（中）。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮慈濟醫院外科加護病房副護理長蘇筱雅11月2日接受財團法人腦血管疾病防治基金會「優秀護理人員」表揚。因父母都是慈濟志工，她自小參加慈濟訪視、義診過程中，立志從事可以直接助人的護理工作。2014年加入外科加護病房照護團隊，她感恩有師長、學長姊的教導，讓她可以在臨床教學、實證照護上精進，幫助病人、幫助學弟學妹，而獲益最多的是她自己。

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▲在外科加護病房工作的蘇筱雅副護理長（左），與慈濟大學實習老師一起照護病患。

財團法人腦血管疾病防治基金會為了鼓勵與肯定護理人員的辛勞，與中華民國護理師護士公會全國聯合會，在11月2日下午舉行「優秀護理人員表揚大會」，有69名護理人員獲獎。



來自屏東的蘇筱雅，因家人的關係，在參加慈濟訪視、義診活動，對於貧富差距極大的窮苦家庭、醫療不普及的偏鄉，有更多的體認。因想學習證嚴法師在開示中常提到的「大醫王、白衣大士」精神，在學涯、生涯、職涯規劃中，便選擇護理，並在花蓮服務。儘管工作很累，但「見苦知福」的感受讓她不時回想起年幼時立志投入護理的初發心。

▲ 蘇筱雅副護理長（右一）承接臨床教師，指導新進護理人員神經內外科加護護理照護。

蘇筱雅進入外科加護病房照護團隊已10年，7年前承接臨床教師，指導新進護理人員、PGY學員、護理實習生的神經內外科加護護理照護，並在隔年升任教學小組長，陸續獲得花蓮縣優良護理人員、衛生福利部臨床醫事人員培訓計畫優良臨床教師「教學新銳獎」等肯定。

▲蘇筱雅（前排右二）提到，舉凡在職教育、跨領域團隊討論會以及人形圖的報告等，都是外科加護病房舉足輕重的活動。

在提升護理照護品質上，蘇筱雅除參與院內照護標準及技術修訂外，也參與多項護理流程優化，例如在脊髓休克照護、顱內壓測量及護理、腦內室外引流管置放術及護理處置標準等ISO的修訂等。期間，她推動護理專案改善胸腔外流瓶防錯的安全照護措施，更推展到全院病房。

▲蘇筱雅副護理長（左二），跟柬埔寨代訓人員分享TRM ISBAR交班。

此外，結合實證與臨床，蘇筱雅不僅參與神經外科導管照護、心臟手術術後照護手冊及腎臟移植術後照護手冊的編寫；這些年來，她與團隊用心在組合式腸道訓練是否能改善脊髓損傷患者的神經性腸道功能障礙、使用高頻胸壁震盪治療是否能改善呼吸道感染病人的痰液清除功能……等臨床照護實證探討，有4篇獲得全國實證競賽優良海報。

▲蘇筱雅副護理長最感恩師長、學長姊無私的傳授知識與經驗，讓她在承擔相關業務、任務時無後顧之憂。

在護理部主管及師長眼中，蘇筱雅在臨床照護、實證研究、教學上都有良好的表現，尤其是在優化護理照護流程，以及運用醫療團隊資源管理(TRM)，提高手術後交班完整率。

不過，蘇筱雅最感恩的還是因為在臨床、研究上，都有師長、學長姊無私的傳授知識與經驗，讓她在承擔相關業務、任務時無後顧之憂。而且教學相長，豐富她的護理職涯，回想起來她是收穫最多的人。

