「10款健康食品」越吃越胖！　營養師點名1飲料：比可樂還多糖

▲一直吃「健康食物」，頑固的脂肪卻始終包圍著你。（示意圖／達志）

文／常春月刊

每天都在吃這些「健康食品」，卻怎麼瘦也瘦不下來嗎？小心！你可能已經深陷胖胖危機！

瘦身必看 熱量地雷食物

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營養師李婉萍分享10個看似無害，其實是熱量地雷的食物。不過，減肥期間其實什麼都能吃，重點是控制份量，搭配運動習慣＋聰明選食物，才能順利擁有健康體態。

1、能量棒

加工過程都會添加過量的糖。建議選擇含有堅果類，增加蛋白質攝取，比較適合當作運動前的小點心。

2、果乾

即使標榜全天然，在製作過程中還是會加超量的糖，且體積較小，容易不小心就吃過量，可以先裝成小份量，避免吃多！

3、蘇打餅乾

主要都是以澱粉製造，同時也額外添加油、鹽與糖。飽和脂肪高，易導致心血管疾病，適量吃當小點心就好。

▼蘇打餅乾的飽和脂肪高，當點心適量食用就好。（示意圖／翻攝自pixabay）

4、百頁豆腐

雖然叫「豆腐」，但其實含有相當大量的油脂，熱量是傳統豆腐的4～5倍，被稱為植物界的控肉。

5、乳酸菌飲料

以為飯後來一瓶幫助消化，但你可能還沒補到益菌，就先喝進比可樂還多的糖！

6、果汁

市售果汁常會濾掉果渣，讓纖維含量大幅減少，增加糖類的吸收速度導致血糖波動，且1杯果汁＝2份水果，很容易不小心就攝取過量！

7、植物肉

為了模仿多汁口感，其中的飽和脂肪含量相當驚人，調味上也相對較鹹，且添加物過多也對身體無益。不過蛋白質含量可媲美一般肉排。

▲蜂蜜有助於潤腸排便，但仍屬於精製糖的一種。（示意圖／翻攝自pixabay）

8、蜂蜜

雖然是天然食品，但仍然屬於精製糖的一種，只是多了些微量營養素，但有潤腸的效果，可以幫助排便。

9、三合一咖啡

每天一杯方便又快速，但其實裡頭添加了奶精與糖，相比之下，濾掛式咖啡是更好的選擇。

10、水果麥片

穀物＋水果，聽起來絕對超級健康，但加工時有許多添加物：糖、油、香料，可以說是高糖高熱量的大地雷，但含有纖維，適合需要順暢的人。

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