麻辣火鍋也上榜！醫揭4大「隱形糖」地雷：一不小心就吃過量

▲醫師提醒，麻辣火鍋藏「隱形糖」，恐害糖攝取過量。（圖／達志／示意圖）



記者趙于婷／台北報導

「肥胖」會造成健康危害，除了久坐、運動量不夠，飲食佔很大的因素。醫師指出，含糖飲料、甜點是看得到的糖危害，但其實外食族也要當心「隱形糖」地雷，包括「裹粉的炸物、串燒、沙拉醬、麻辣火鍋/壽喜燒湯頭」，都可能導致糖攝取過量。

家醫科醫師許芷瑜指出，台灣的肥胖率高達50%，代表每2人就有1人有過重或肥胖問題，過去已有不少研究指出，糖會造成異位脂肪堆積、血脂上升，一篇2023年發表於Nutrition期刊的系統性文獻回顧與統合分析研究表明，總糖量和果糖攝取增加與全因死亡率和心血管疾病死亡率相關，也就是說攝入越多的糖，死亡風險越高。

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許芷瑜提醒，攝入過多糖，會導致體重增加、影響血糖穩定和血脂異常，長期下來提高代謝疾病和心血管問題的風險，若想避開生活飲食中的隱形糖，建議要養成閱讀食品內容與營養成分的習慣、儘量選擇原型食物和避免過度調味或烹調。

而除了含糖飲、甜點等看得到的糖，可怕的是四處潛伏在飲食內看不見的「隱形糖」。許芷瑜提出以下4大容易忽略的隱形糖陷阱。

1.裹粉的炸物

裹粉炸物的外皮口感酥脆，但裹粉大多屬於澱粉類含有隱形糖，再加上經過高溫油炸，熱量更是翻倍，同時也可能吃進過多自由基。

2.串燒

串燒常會刷上烤肉醬或燒烤醬，這些醬料就含有隱形糖，一串雞翅刷上燒烤醬，可能就含有2至5克的糖，若點個10串，一頓最高恐吃下50克糖。

3.沙拉醬

許多沙拉醬使用糖來增添風味，常見的如千島醬、凱薩醬等，若以市售常見的一條100公克沙拉醬來看，就含有13.7公克的糖，所以吃生菜沙拉補充膳食纖維時，要特別留意沙拉醬的用量。

4.麻辣火鍋或壽喜燒湯頭

一人份麻辣鍋底可能含有80克的糖（具體量視湯底的製作配方和份量而定）；壽喜燒的湯汁通常使用醬油、清酒和砂糖來調味，達到甜鹹的風味，1人份的話也有約40克的糖。常食用這類湯頭，可能會不知不覺攝取到隱形糖分，導致糖攝取過量。