「7種屁味」恐是罹病警訊！肝硬化、腎衰竭聞起來不一樣

▲不同的屁味可能暗示著不同疾病的發生。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

放屁常讓人感到尷尬，這人體自然的生理現象，不僅是生活中的小插曲，有時更能作為健康狀況的指標。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，不同氣味可能反映出腸道健康狀況、消化功能，甚至潛在的疾病，透過觀察屁味，能了解腸道菌群的平衡與消化過程中是否存在異常，提前發現你沒察覺到的健康問題。

黃軒醫師在粉專整理出「7種屁味」與可能疾病的關聯性：

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1.硫磺味（臭雞蛋味）：可能是小腸細菌過度生長（SIBO）、大腸激躁症（IBS）、胃食道逆流。這股硫磺味來自硫化氫氣體，是腸道細菌分解含硫食物，如蛋、肉類、十字花科蔬菜時所產生的。此氣味常見於腸道菌群失衡的患者，可能伴隨著腹脹、腹痛等症狀。

2.腐臭味：可能是蛋白質消化不良、消化性潰瘍或胃炎。當蛋白質無法完全被消化時，腸道細菌會進一步分解，產生腐臭味。若伴隨胃部不適、腹痛等，可能暗示著有胃部問題，如胃炎或消化性潰瘍。

3.酸臭味：小心是大腸激躁症（IBS）、乳糖不耐症、麩質不耐症。酸臭氣味可能與腸道無法有效分解某些碳水化合物有關，例如乳糖或麩質，導致腸道細菌過度發酵。此情況常見於IBS或不耐症患者，可能伴隨腹脹、腹瀉等症狀。

4.甜味或果香味：和高糖飲食、糖尿病酮酸中毒可能有關。甜味或果香味可能因高糖飲食或腸道中的糖分未被完全吸收而產生，過多糖分被腸道細菌分解產生異常氣味。如果伴隨頻繁尿意、口渴等症狀，需警惕糖尿病酮酸中毒，建議就醫檢查。

▲肝臟出現問題、無法有效排毒時，可能放出金屬或化學氣味的屁味。（示意圖／本報資料照）

5.金屬味或化學味：恐是肝病、肝硬化或腸道感染。少見的金屬或化學氣味可能暗示肝臟問題，尤其是肝硬化，當肝臟無法有效排毒時，異味會出現於消化道。若出現此味道並伴隨黃疸、疲倦等症狀，應立即就醫。

6. 氨味：應留意腎臟功能障礙、尿毒症。一旦腎臟功能受損，無法有效排出氨等毒素時，氨味可能經由消化道氣體表現出來。此狀況需警惕腎臟健康問題，尤其是尿毒症或腎臟衰竭。

7. 魚腥味：可能疾病為三甲基胺尿症（臭魚症）。這是罕見的遺傳代謝性疾病，患者無法分解三甲胺，導致魚腥味經由呼吸、汗水或消化氣體排出。若經常出現這氣味，應考慮做遺傳檢測。