醫示警「2款火鍋」糖量爆表！　害人糖尿病、心臟病

▲醫師提醒：隱形糖危機不可忽視！（圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

根據《英國醫學期刊》（BMJ）最新研究，高糖攝取與多達18種內分泌或代謝疾病（如痛風、肥胖、第二型糖尿病）以及10種心血管疾病（如冠狀動脈心臟病、中風）密切相關，顯示攝取過多的糖對身體百害無一利。

許芷瑜在臉書粉專「許芷瑜醫師｜健康減重。生活享瘦」發文指出，台灣的肥胖率高達50%，每兩人中就有一人有過重或肥胖問題。現代人不僅面臨久坐的生活習慣，飲食中的高糖攝取也是一大問題。尤其是外食族群，常常不知不覺攝取了大量的隱形糖，對健康造成隱患。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究顯示，含糖飲料和甜點中的糖分容易被忽視，但事實上糖會造成異位脂肪堆積和血脂上升。一篇2023年發表於Nutrition期刊的研究表明，總糖量和果糖攝取增加與全因死亡率和心血管疾病死亡率相關，也就是說，攝取越多的糖，死亡風險越高。

然而，比看得見的糖更可怕的是潛伏在我們日常飲食中的隱形糖。她列舉了幾個外食常見的隱形糖陷阱，包括裹粉的炸物、串燒的烤肉醬、沙拉醬以及麻辣火鍋和壽喜燒的湯底等。例如，一份麻辣鍋底可能含有80克的糖，而壽喜燒湯汁則可能含有約40克的糖。

許芷瑜提醒，如果每週吃超過2 - 3次的麻辣鍋或壽喜燒，可能導致攝入過多隱形糖，進而引發體重增加、血糖不穩定和血脂異常等問題，長期下來將提高代謝疾病和心血管疾病的風險。她建議，如果真的要吃麻辣鍋，可以選擇鴛鴦鍋，就多了一個相對安全的湯底能滿足口腹之慾。