ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

醫示警「2款火鍋」糖量爆表！　害人糖尿病、心臟病

麻辣火鍋,鴛鴦鍋,火鍋料（圖／記者林世文攝）

▲醫師提醒：隱形糖危機不可忽視！（圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

根據《英國醫學期刊》（BMJ）最新研究，高糖攝取與多達18種內分泌或代謝疾病（如痛風、肥胖、第二型糖尿病）以及10種心血管疾病（如冠狀動脈心臟病、中風）密切相關，顯示攝取過多的糖對身體百害無一利。

許芷瑜在臉書粉專「許芷瑜醫師｜健康減重。生活享瘦」發文指出，台灣的肥胖率高達50%，每兩人中就有一人有過重或肥胖問題。現代人不僅面臨久坐的生活習慣，飲食中的高糖攝取也是一大問題。尤其是外食族群，常常不知不覺攝取了大量的隱形糖，對健康造成隱患。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究顯示，含糖飲料和甜點中的糖分容易被忽視，但事實上糖會造成異位脂肪堆積和血脂上升。一篇2023年發表於Nutrition期刊的研究表明，總糖量和果糖攝取增加與全因死亡率和心血管疾病死亡率相關，也就是說，攝取越多的糖，死亡風險越高。

然而，比看得見的糖更可怕的是潛伏在我們日常飲食中的隱形糖。她列舉了幾個外食常見的隱形糖陷阱，包括裹粉的炸物、串燒的烤肉醬、沙拉醬以及麻辣火鍋和壽喜燒的湯底等。例如，一份麻辣鍋底可能含有80克的糖，而壽喜燒湯汁則可能含有約40克的糖。

許芷瑜提醒，如果每週吃超過2 - 3次的麻辣鍋或壽喜燒，可能導致攝入過多隱形糖，進而引發體重增加、血糖不穩定和血脂異常等問題，長期下來將提高代謝疾病和心血管疾病的風險。她建議，如果真的要吃麻辣鍋，可以選擇鴛鴦鍋，就多了一個相對安全的湯底能滿足口腹之慾。

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

關鍵字： 糖危機 高糖攝取 健康飲食 隱形糖 麻辣鍋 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

每年200萬人死於「懶惰病」！醫點名6行為：叫外送太方便

醫示警「2款火鍋」糖量爆表！　害人糖尿病、心臟病

醫揭心靈課程「3恐怖套路」：快離開！大推1招最有用

飛馬咖哩粉含蘇丹紅！高雄2知名原料行購1170kg　675盒流4縣市

蘇丹紅咖哩粉流入9縣市「5千盒只追回652盒」　業者喊要提複驗

太極拳助肺癌患者重拾健康　中醫大附醫極拳運動助提升體能

懷孕6個月…還是雙胞胎！急喊「不知爸爸是誰」　她列激戰時序表

掌和信醫院35年！黃達夫今卸下院長職務　副院長褚乃銘接任

康芮狂掃當心5傳染病！今年類鼻疽破百創紀錄、北部登革熱威脅增

盧秀燕為中火怒轟「嚴重失職」　環境部今動起來：嚴格監督減排

讀者迴響

回到最上面