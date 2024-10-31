康芮颱風害健保卡毀損遺失　可無卡例外就醫、免費換卡

▲健保署表示，若因颱風無法持健保卡，仍可例外就醫。（圖／記者謝盛帆攝）

記者趙于婷／台北報導

康芮颱風來襲，造成部分區域災情，可能有民眾無健保卡但需要就醫情事，對此，衛福部中央健康保險署表示，各特約醫療院所可協助以「例外就醫」提供醫療服務，無健保卡也可持慢箋至藥局領藥。

健保署表示，醫療院所受理民眾因颱風無法持健保卡就醫，要於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。

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另外，若民眾因風災遺失健保卡，仍可持慢箋至藥局領藥，請藥局以例外就醫處理。另如因領藥期間末日恰逢風災停止上班，其領藥末日可順延至風災過後第一個上班日，其後之處方箋仍可依期限領藥。

健保署提醒，健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡，並於健保卡申請表上註明「康芮颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所（可現場製卡之公所）及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡，如有任何疑問，可撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598 或 4128-678（不須加區域碼），手機請改撥（02）4128-678洽詢。