40歲車行老闆「菜花狂發作」　泌尿醫曝關鍵原因

▲一名男性感染菜花後反覆發作。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

一名40歲改車行老闆過去曾有幾次不安全性行為，在感染新冠後，可能因為免疫力低下讓潛伏在體內的HPV以及疱疹病毒雙雙發作，確診菜花，雖經過治療，但只要工作忙壓力大就會再次發作，經醫師建議完整注射三劑HPV疫苗，調整作息，並且使用一些營養品及營養點滴輔助，目前已經維持7～8個月沒有再復發。

泌尿科醫師、顧家醫療總院長顧芳瑜指出，門診遇過很多菜花患者每天醒來的第一件事，就是檢查菜花有沒有復發，雖然菜花治療並不困難，但反覆發作的特性常常困擾患者，同時也要承受巨大的心理壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顧芳瑜表示，想要避免菜花反覆復發，建議患者除了遵循醫囑積極接受規律治療之外，也可透過攝取「硒、鋅及維他命E」等三大營養素快速增強免疫力。

硒是天然抗氧化劑，幫助清除體內自由基，保護細胞健康，還能促進男性生殖健康和重金屬排毒，減少病毒的負面影響；鋅則有助促進正常代謝和皮膚健康，提升身體的癒合能力；而維他命E則是強效抗氧化劑，保護細胞不受損，促進血液循環與新陳代謝，提升免疫防禦力，讓病毒難以趁虛而入。

但由於現代人生活忙碌，可能連三餐都沒法好好吃，遑論按時補充保健食品。顧芳瑜表示，若真的無法按時補充營養品，也可以考慮和醫師討論注射免疫加強點滴，其原理是直接注入營養物質，讓身體可以更快補充吸收。