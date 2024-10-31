預防攝護腺肥大、泌尿道感染找上門　名醫提2大保養關鍵

▲醫師提醒，女性若有反覆泌尿道感染問題，可透過蔓越莓、甘露糖做保健。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

頻尿、急尿、夜尿和排尿困難都是泌尿系統出問題的警訊！泌尿科權威、台北醫學大學附設醫院副院長暨臺北醫學大學泌尿學科教授盧星華指出，男女泌尿系統保健都相當重要，其中男性就是攝護腺肥大，女性最常見則是泌尿道感染，建議男性40歲以上要定期做攝護腺特異抗原（PSA）檢驗，女性可以簡單的尿液常規檢驗得到很多診斷的資訊。

盧星華說明，男生最需要注意的問題就是攝護腺肥大，通常會出現排尿困難、頻尿、夜尿、尿不乾淨、排尿最後滴滴答答等症狀，發生率通常伴隨著年齡而增加，尤其許多人因為排尿困難、頻尿、夜尿就少喝水，但此舉可能會造成泌尿道感染，如果經常餘尿過多就有可能導致攝護腺發炎，進而加劇攝護腺肥大症狀。

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一般來說，會建議男性定期做攝護腺相關檢查，40歲以上可以每年抽血做一次PSA檢查，50歲以上則要每半年做一次。而在日常生活上，盧星華建議，飲食要避免辛辣刺激食物、少抽菸、少喝酒、適度運動休閒、睡眠充足，也千萬不能因為排尿困難和頻尿而少喝水，一旦有相關症狀要立即就醫檢查。

在女性方面，盧星華說，最常見的就是泌尿道感染，通常會有頻尿、急尿、夜尿、小便灼熱刺痛、下腹部疼痛、甚至血尿的情形，主要是因為女生尿道比較短，尿道開口離肛門和陰道開口比較近，大部分泌尿道感染都是從直腸和會陰部細菌感染而發生，最常見的致病菌就是大腸桿菌，因此糞便處理特別重要，改善生活型態的作為包括排便後要「由前往後擦」，「性行為前後」都要保持泌尿道周圍和會陰部的清潔，尤其性行為後要排尿，藉此把跑到尿道的細菌排出去。

另外，喝水和不憋尿也相當重要，建議每天要多喝水、多排尿，因為每排一次尿，可以排掉膀胱和尿道內99%的細菌，而憋尿則是容易滋生細菌。盧星華提醒，女性可藉由尿液常規檢驗檢查有沒有細菌感染、紅血球、白血球、尿蛋白、尿糖分，臨床上也曾遇過女性驗了小便，才發現有糖尿病。

而在日常保健上，除了要多喝水，避免憋尿，以及改善排便後和性生活前後的生活型態之外，女性可以多吃抗氧化食物，例如益生菌、蔓越莓、甘露糖、維他命C、肉桂、熊果等，另外也要避免辛辣食物和避免熬夜，更有助泌尿系統保健。