黃斑部病變釀失明！營養師推4大護眼飲食　每周吃蛋黃風險降49%

▲營養師提醒，要預防黃斑部病變要多吃護眼飲食。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

當出現「視力模糊、看東西有黑影、直線變曲線、字體扭曲變形」時，要當心老年性黃斑部病變（AMD）上身！營養師表示，根據研究發現，「蔬菜、水果、魚、蛋黃」皆有助於降低AMD發生風險，每周吃2到4顆蛋黃的人，與每周吃少於1個蛋黃的人相比，15年後發生AMD的風險降了49%。

AMD好發於50歲以上長者，65歲以上長者更是約每10人就有1人罹病，為中老年人失明的主因之一。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，根據荷蘭阿姆斯特丹大學2019年發表於美國眼科學雜誌《American Journal of Ophthalmology》的研究指出，每天至少200克蔬菜、每天2次水果、每周2次魚，能降低42%罹患AMD的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，根據澳洲雪梨大學2020年發表於臨床營養雜誌《Clinical Nutrition》研究指出，與每周吃少於1個蛋黃的人相比，每周吃2到4顆蛋黃的人，15年後發生AMD的風險降低了49%。

許惠玉說明，魚含有「Omega-3脂肪酸（包含DHA、EPA）」，包含鯖魚、秋刀魚、柳葉魚、鮭魚等，其中DHA能保護眼部感光細胞免受氧化傷害，而EPA能降低視網膜血管內皮細胞發炎。

蔬菜、水果含有「葉黃素及玉米黃素」，而黃斑部的「黃斑色素」就是由這兩者組成，可過濾藍光，從而減少強光誘導的氧化損傷，減少發炎、保護眼神經。適合攝取的食物包含深綠色蔬菜如菠菜、芥藍菜、地瓜葉、綠花椰菜等，水果如奇異果、芒果、葡萄、柳橙等；此外，葉黃素與玉米黃素為脂溶性營養素，可在烹調時加入些許油脂助其吸收，可達到更好的護眼效果。

此外，蛋黃也含有「葉黃素及玉米黃素」，雖然含量不高，但生物利用率更高，人體較容易吸收。澳洲雪梨大學視覺研究中心表示，攝取較高飽和脂肪與膽固醇的人罹患AMD的風險會增加，而蛋黃含有這兩者，因此每周2到4顆最適合，若每天吃一顆或以上，預防AMD的有益效果可能會減弱。