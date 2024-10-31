嘴破「吃2水果」更慘了！　醫：消化不良也別碰





▲鳳梨、奇異果在嘴破時先別吃，恐讓破損更嚴重。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

嘴破的經驗人人都有，容易反覆咬到痛到噴淚，許多人會吃富含維生素C的水果幫助癒合。但營養功能醫學專家劉博仁醫師建議，當嘴巴有破洞潰瘍時，「鳳梨、奇異果」先暫時不要吃，因其中富含的酵素，恐致黏膜破損得更嚴重，讓你好得更慢。營養師程涵宇則推薦，於嘴破期間可食用含有維生素B群的食物，以修復傷口、減輕疼痛。

劉博仁醫師在粉專發文解釋，鳳梨及奇異果富含酵素及膳食纖維、維生素C等等，對健康有益，但當出現口腔潰瘍、肚子經常脹氣消化不良、化療或是放射治療所造成的口腔潰瘍、腹瀉、皮膚過敏、嚴重自體免疫疾病等情況嚴重時，這2種水果就先暫時不要吃。

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劉博仁接著說，因為其中所富含的酵素，也可能導致黏膜破損更嚴重，引發後續的黏膜癒合不良或者腸漏症的問題。

▲營養師程涵宇分享「嘴破吃什麼快點好？」（圖／取自程涵宇營養師臉書）

營養師程涵宇曾表示，在嘴破發炎階段必須作息正常、注意口腔衛生，像是用鹽水、無酒精漱口水漱口都可以，但不要在傷口撒鹽，以免過度刺激甚至感染，期間可以吃富含維生素B群的食物，修復傷口、減輕疼痛，包括豬肉、燕麥、雞蛋、牛奶、魚、雞肉、紅豆、酪梨、鮭魚、香蕉、干貝、青花菜、菠菜、文蛤、鯖魚；另外，可以補充維生素C，包括木瓜、柿子，加速癒合、抗發炎；吃鴨血、牛肉補充鐵，以及吃牡蠣、蝦子，內含鋅能增強免疫力、修復黏膜。

程涵宇說，嘴破從最開始幾個小時覺得腫痛，到1～3天內形成白色小破洞，最後再痛大約3～5天，2週內就會自己好，如果潰瘍超過2週沒好，要盡快到牙科、口腔外科或耳鼻喉科找醫師看診，必要時作病理切片檢查。