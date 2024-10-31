肺癌未必是「吸出來的」！台大權威醫：2類食物要小心

▲肺癌初期幾乎無症狀，許多患者一確診已第四期。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

肺癌已連續16年蟬連台灣癌症死因之首，取代肝癌成為台灣新國病，這個月初藝人汪建民因肺腺癌離世，再度引發國人對它的關注。肺癌權威、台大醫院外科部主任陳晉興醫師指出，過去大家都認為肺癌「完全是吸進去的」，如吸菸、空污及油煙，但與中研院陳玉如教授合作後發現「吃東西也要小心」，常吃防腐劑、食品添加劑食品也可能引起肺癌。

陳晉興醫師近日在《健康療天室》節目中說明，肺部因沒有痛覺神經，因此初期肺癌幾乎沒有症狀，若真的等到症狀出現「幾乎都是第4期」。他舉例，去年台灣每100名肺癌患者中，就有超過50人確診時已第4期，即使使用最好的藥物、最好的基因檢測及最好的治療，也都沒有根治機會，若其中有一半的患者能透過檢查及早發現，肺癌存活率一定能提升很多，也能減少遺憾。

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▲空氣污染PM2.5是國人罹患肺癌的主要原因。（示意圖／記者林敬旻攝）

提及肺癌的危險因子，陳晉興表示，除了抽菸、空氣污染PM2.5、遺傳、室內空污如廚房油煙、甲醛都要留意。他分享，一名46歲人父因肺癌過世，他的妻子當時壓力極大，憂心忡忡帶著年僅18歲的兒子就醫進行低劑量電腦斷層檢查，結果竟然真的發現1.3公分的結節。

陳晉興坦言，在20～30歲間做低劑量電腦斷層「理論上不太合理」，但大部分人都因有家族病史，一檢查即發現毛玻璃結節「其實就是肺癌的初期」。該名弟弟經手術後確定是1A期的肺腺癌，所幸他的媽媽有警覺，救了兒子一命，後續只要持續追蹤通常不會有問題。

陳晉興接著說，過去大家都認為肺癌完全是「吸進去的」，如抽菸、空氣污染PM2.5、廚房油煙及揮發物質甲醛等等，不過在台大與中研院的陳玉如教授合作後，發現其實吃東西也要小心，點名含有防腐劑、食品添加劑的食品「也有可能會引起肺癌」。

針對肺癌治療，陳晉興表示，一旦肺癌進展至第4期，不管是免疫、標靶或化學治療，基本上都沒有根治的機會，只是暫時控制、延長患者的生命，都不是很好的方法。他認為，最好的方式還是早期診斷、早期根治，在發病至變成第4期前至少有5～10年時間可利用低劑量電腦斷層揪出病灶，只要是初期經過手術根治，這輩子就不用再煩惱。