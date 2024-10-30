南瓜不能搭菠菜吃？　營養師指導南瓜健康吃法破迷思

圖文／NOW健康

萬聖節將至，民眾為了應景會特別裝飾南瓜，也能趁此時攝取一些南瓜佳餚，有助營養補充。台北慈濟醫院營養師梁恩綺表示，南瓜是1種適合各年齡層的健康食材，適量食用不僅有助於營養均衡，更能預防疾病。

南瓜營養豐富 有助抗氧化、腸胃健康

許多民眾會誤以為南瓜是蔬菜類，但它實際上屬於「未精製的全穀雜糧類」，即保留了原始型態的天然食物，卻不同於麵包、白飯等精緻澱粉。梁恩綺說明，南瓜果肉主要營養成分為碳水化合物，並富含β-胡蘿蔔素、維生素A、C、E、鉀離子及膳食纖維等多種營養素，有助於抗氧化、維護視力並促進腸胃健康。此外，南瓜子含有鎂及鋅2種營養素，有助於睡眠品質、神經穩定，對於男性的攝護腺健康有益。

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雖然南瓜的營養價值豐富，仍需要注意適當的攝取量，梁恩綺指出，南瓜果肉建議可與白飯或麵做替換，若吃太多會因過量的澱粉攝取，造成肥胖並引發代謝症候群等問題。而屬於油脂類的南瓜子，每日攝取量建議15公克（約30至40顆）為宜，以免因攝入過多導致體重增加、血脂升高。

南瓜不宜與這些食材一同吃？ 營養師提解析

關於坊間流傳「南瓜不宜與菠菜、油菜、辣椒等一起食用」的說法，梁恩綺指出，這種迷思源於南瓜含有種分解維生素C的酶，加熱過程中維生素C分解酶易被破壞，因此，恐影響其他食材的營養價值。

另外，有說法認為「醋會破壞南瓜的營養價值」，梁恩綺澄清，這也是不正確的，醋與南瓜一起食用並不會影響營養成分，民眾均可放心搭配。

在萬聖節氣氛濃厚的當下，南瓜無疑是最應景的健康食材，梁恩綺提醒民眾，長時間存放會使南瓜的水分流失，影響甜度與口感；另外，因瓜囊會催熟南瓜，因此切開後的南瓜則建議先去除內部瓜囊及種子，再用保鮮膜包住切口，於冷藏中儲存，避免南瓜過熟而失去原本的風味，且應盡快食用完畢。



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