貴婦網紅遭爆賣「瘦瘦筆」　衛生局今稽查：最重罰200萬

▲知名網紅袁曼軒遭爆違反販售「瘦瘦筆」。（圖／ 資料照）

記者趙于婷／台北報導

貴婦網紅袁曼軒（英文名Sherry）被查獲違法販售號稱瘦瘦筆的減肥藥「胰妥讚」，引發社會關注。對此，台北市衛生局表示，今年9月曾前往稽查，當日現場未查獲相關產品及人員教授如何施打藥品等行為，今日已再度派員前往，若查獲違規，將依規定懲處，最重可罰200萬元，另若是來路不明藥物將移請司法機關偵辦。

媒體今踢爆袁曼軒違法在億級會館暗室販售「瘦瘦筆」，有周刊記者接獲民眾投訴袁曼軒在5千人的「醫美大實話」LINE群組公然違法兜售減肥藥，記者因此加入該群組並私訊表示想購買胰妥讚，經過對談後，記者依照約定前往台北市信義路五段、袁曼軒開的Sherry珠寶精品會館，隨後就被引導到小房間面交。

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台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，衛生局曾於今年9月會同北市調查處稽查，當日現場未查獲胰島素相關產品及人員教授如何施打藥品等行為，今日已派員再度前往稽查並將持續加強查緝，倘查獲違規將依法嚴懲。

林冠蓁強調，該機構非屬販賣業藥商，依法不得販售藥品，如查獲違規屬實可依違反藥事法第27條及同法第92條處3萬到200萬元罰鍰，如為來路不明藥物將移請司法機關偵辦。

