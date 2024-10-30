ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

貴婦網紅遭爆賣「瘦瘦筆」　衛生局今稽查：最重罰200萬

▲袁曼軒回到台灣，開精品會館圓夢。（圖／ SP 精品會館提供）

▲知名網紅袁曼軒遭爆違反販售「瘦瘦筆」。（圖／ 資料照）

記者趙于婷／台北報導

貴婦網紅袁曼軒（英文名Sherry）被查獲違法販售號稱瘦瘦筆的減肥藥「胰妥讚」，引發社會關注。對此，台北市衛生局表示，今年9月曾前往稽查，當日現場未查獲相關產品及人員教授如何施打藥品等行為，今日已再度派員前往，若查獲違規，將依規定懲處，最重可罰200萬元，另若是來路不明藥物將移請司法機關偵辦。

媒體今踢爆袁曼軒違法在億級會館暗室販售「瘦瘦筆」，有周刊記者接獲民眾投訴袁曼軒在5千人的「醫美大實話」LINE群組公然違法兜售減肥藥，記者因此加入該群組並私訊表示想購買胰妥讚，經過對談後，記者依照約定前往台北市信義路五段、袁曼軒開的Sherry珠寶精品會館，隨後就被引導到小房間面交。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，衛生局曾於今年9月會同北市調查處稽查，當日現場未查獲胰島素相關產品及人員教授如何施打藥品等行為，今日已派員再度前往稽查並將持續加強查緝，倘查獲違規將依法嚴懲。

林冠蓁強調，該機構非屬販賣業藥商，依法不得販售藥品，如查獲違規屬實可依違反藥事法第27條及同法第92條處3萬到200萬元罰鍰，如為來路不明藥物將移請司法機關偵辦。
 

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

關鍵字： 袁曼軒 瘦瘦筆 減肥藥

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

貴婦網紅遭爆違法賣「瘦瘦筆」　員工認了：曾受老闆指示

全球結核病失控！WHO示警取代新冠成頭號殺手　羅一鈞曝國內情況

B群植萃新技術獨步生技！苼莛國際生技榮膺國家品牌玉山獎三冠

「飛馬牌特調咖哩粉」檢出蘇丹紅！濟生公司生產已售國內9縣市

南瓜不能搭菠菜吃？　營養師指導南瓜健康吃法破迷思

合法減肥藥物怎麼選？　超實用比較表「一圖看懂」

高中資優生課業壓力大！出現幻聽、自傷　醫急揪「思覺失調症」

明年國中男生也可公費打HPV疫苗！國健署砸4.7億「9萬人受惠」

「脂肪肝、酒精性肝炎」致癌比率竄升　醫示警：威脅年輕族群

專注力不夠影響工作？他靠喝「這個」全集中呼吸

讀者迴響

回到最上面