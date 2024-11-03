會不會打呼「看5面相」秒知！　醫示警：恐缺氧猝死

▲打呼問題不少人都有，只是難以自行察覺。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

每晚一躺下就能立刻睡著，但醒來總感到疲憊想睡，還常被另一半抱怨「打呼聲超大」吵得對方精神耗弱卻不自知？小心你有睡眠呼吸中止症，其恐增心腦血管疾病風險，猝死就在一瞬間。耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，會不會打呼「看5面相」秒知，包括脖子粗短、舌頭肥大、下巴後縮、顱顏異常及本身為男性，可再透過自我檢測是否為高危險族群。

曾被伴侶抱怨打呼超大聲，自己卻完全沒感覺？開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇醫師在粉專發文分享「1分鐘檢測」，看看自己是否為「睡眠呼吸中止症」的高危險族群，以下問題若超過3項答「是」，罹患睡眠呼吸中止症的機率較高，建議尋求專業醫師評估，做進一步睡眠檢查。

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1.打呼很大聲，比說話聲音還大、連隔著門都聽得到？或者枕邊人會因為你打呼而感到入睡困難？

2.是否在白天經常覺得疲勞、疲累或想睡覺，例如開車時會睡著？

3.是否有人觀察到你在睡覺時會呼吸停止、嗆到或喘氣？

4.是否有高血壓，或正在接受高血壓治療？

5.身體質量指數（BMI）是否超過35公斤/平方公尺？體態屬於過重者？

6.是否已超過50歲？

7.頸圍尺寸是不是大號的？（從喉結部位測量一圈；男性＞38公分、女性＞35公分）

8.你是男性嗎？

▲脖子粗短、舌頭肥大者容易出現打呼問題。（圖／免費圖庫pakutaso）

根據上述，陳亮宇進一步分享會不會打呼「看5大面相」就知道，包括「脖子粗短」，男性頸圍超過38公分、女性頸圍超過35公分；「舌頭肥大」扁桃腺或舌頭肥大，易導致呼吸道阻塞；「下巴後縮」下巴窄小、內縮而導致壓迫；有鼻中膈彎曲「顱顏異常」；「男性」罹患機率是女性的2～8倍。他也提醒，睡不好是百病根源，若有嚴重打呼問題，建議求診治療，以免憾事發生。

聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師曾表示，患有睡眠呼吸中止症的人，睡覺時因上呼吸道變狹窄，而使呼吸變淺且費力，因此打呼聲特別大，嚴重時甚至可能導致上呼吸道完全堵塞而吸不到空氣、窒息，嚴重恐導致猝死。

洪育忠接著說，此外，因常在夜間反覆缺氧，會造成心臟負荷增加、血壓上升、血管發炎，長期下來就會導致心腦血管疾病日益嚴重，如高血壓、糖尿病、心律不整、心肌梗塞、中風等機率都會大幅增加。