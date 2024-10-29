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吃火鍋不用公筷　全桌恐感染幽門桿菌！未來罹胃癌風險高

火鍋。（圖／達志／示意圖）

▲火鍋。（圖／達志影像）

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文／常春月刊

有胃癌家族史的陳小姐，多年前曾經接受幽門桿菌根除治療，當時治療後幽門桿菌檢驗呈陰性，但近一個月來常胃痛，胃鏡檢查發現有胃炎，幽門桿菌檢查卻呈現陽性。

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醫師問診後發現，陳小姐家族間常聚餐吃火鍋，家庭成員過去也曾有檢驗出幽門桿菌感染，推測是聚餐時沒落實公筷母匙，造成重複感染，建議她的家庭成員都接受幽門桿菌篩檢治療，並貫徹公筷母匙的習慣，才能避免再次感染幽門桿菌。

幽門桿菌是多種胃部疾病的致病因子

幽門桿菌不是治療後就一勞永逸，沒注意還是有重複感染的可能！書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，目前已知幽門桿菌是多種胃部疾病的致病因子，像是胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等胃部疾病都已經被證實與幽門桿菌有關，且被感染的時間越長，之後罹患胃癌的風險越高。

幽門桿菌除了存在人的胃黏膜外，唾液、糞便中也可以發現菌種的蹤跡。傳染途徑主要是經口傳染，因此用餐時倘沒公筷母匙，同桌的的人可能因唾液而感染；如廁後沒確實清潔手部，也會有糞便經口傳染的風險，因此當家中有人感染時，會建議同住家人一併檢測有無感染。

如何找出是否被感染幽門桿菌？

康本初說，檢測幽門桿菌的方法有呼氣試驗、糞便抗原、胃鏡切片，會依個人情況建議檢查方式。感染幽門桿菌不一定會有明顯症狀，經常要到出現胃炎、胃潰瘍等胃部疾病不舒服時才發現。治療方面主要是使用藥物（制酸劑加抗生素）進行滅菌，所需時間視個人情況不同，約為7-14天，目前只要經由檢驗確認感染，健保就會給付相關藥物，但要特別留意在滅菌成功之後，仍有再次感染或復發的可能。

康本初提醒，日常生活中注意環境衛生及飲食安全，可降低幽門桿菌感染機會；與他人同桌用餐時，須採用公筷母匙。幽門桿菌感染可能增加胃癌發生的機會，倘有胃癌家族史或是家中有人感染幽門桿菌，應考慮接受幽門桿菌檢測，若感染需接受滅菌治療，減少反覆感染及同住家人一起染菌的可能。

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關鍵字： 常春月刊 幽門桿菌 胃癌

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