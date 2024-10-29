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吃火鍋「一人染菌整桌都中」　30歲女反覆染「幽門桿菌」恐致胃癌

火鍋。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，吃飯時都要公筷母匙，才能避免一起染菌的可能。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

30多歲陳小姐有胃癌家族史，多年前曾經接受幽門桿菌根除治療，治療後幽門桿菌檢驗呈陰性，但最近一個月常常胃痛不舒服，接受胃鏡檢查發現有胃炎，幽門桿菌檢查又呈現陽性。經詢問才發現，家裡經常吃火鍋，家庭成員過去也曾有檢驗出幽門桿菌感染，推測是聚餐時沒落實公筷母匙，造成重複感染。

收治病人的書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初指出，幽門桿菌不是治療後就一勞永逸，沒注意還是有重複感染的可能，目前已知幽門桿菌是多種胃部疾病的致病因子，像是胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等胃部疾病都已經被證實與幽門桿菌有關，且被感染的時間越長，之後罹患胃癌的風險越高。

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康本初進一步說明，幽門桿菌除了存在人的胃黏膜外，唾液、糞便中也可以發現菌種的蹤跡，傳染途徑主要是經口傳染，因此用餐時若沒公筷母匙，同桌的人可能因唾液而感染，如廁後沒確實清潔手部，也會有糞便經口傳染的風險，因此當家中有人感染時，會建議同住家人一併檢測有無感染。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初。（圖／記者趙于婷攝）

▲書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初。（圖／書田診所提供）

檢測幽門桿菌的方法有呼氣試驗、糞便抗原、胃鏡切片，會依個人情況建議檢查方式，值得注意的是，感染幽門桿菌不一定會有明顯症狀，經常要到出現胃炎、胃潰瘍等胃部疾病不舒服時才發現。

治療方面主要是使用藥物（制酸劑加抗生素）進行滅菌，所需時間視個人情況不同，約為7-14天，目前只要經由檢驗確認感染，健保就會給付相關藥物，但要特別留意在滅菌成功之後，仍有再次感染或復發的可能。

康本初提醒，日常生活中注意環境衛生及飲食安全，可降低幽門桿菌感染機會，與他人同桌用餐時，須採用公筷母匙，幽門桿菌感染可能增加胃癌發生的機會，若有胃癌家族史或是家中有人感染幽門桿菌，應考慮接受幽門桿菌檢測，若感染需接受滅菌治療，減少反覆感染及同住家人一起染菌的可能。

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關鍵字： 胃癌 幽門桿菌

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