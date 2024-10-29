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「大創、chicco、卡多摩」都出包　北市抽驗食品容器具7件違規

113年度食品容器具及循環杯抽驗結果。（圖／記者趙于婷攝）

▲大創百貨的平底鍋標示不符規定。（圖／台北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今日公布「113年度食品容器具及循環杯抽驗結果」，有7件產品標示不符規定，知名商家包括「卡多摩、特力屋、大創百貨、chicco、宜得利」都有違規產品。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，食品容器具標示不符規定違規情形包括3件產品本體未標示材質名稱及耐熱溫度；2件塑膠材質名稱未以「明確指稱材質之中文名稱或通用符號」標示；2件未依規定註明其為供重複使用或供一次使用；2件未標示淨重、容量或數量；1件未標示使用注意及微波等其他警語。

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113年度食品容器具及循環杯抽驗結果。（圖／記者趙于婷攝）

▲特力屋販售的不沾平底煎鍋標示不符規定。

違規產品包括：

台灣卡多摩嬰童館（台北新光分公司）：韓國白金矽膠副食品分裝盒、伸縮收納握把餅乾盒

特力屋股份有限公司（和樂士林分公司）：WMF PERMADUR INSPIRE不沾平底煎鍋24cm

台灣大創百貨股份有限公司（南西店）：平底鍋

chicco（新光南西）：Perfect 5-完美防脹PP奶瓶150ml

宜得利家居股份有限公司（台北內湖家樂福）：瓦斯用輕量方型煎鍋

木盆實業有限公司（台北松江分公司）：蔬菜盒（底盒）

林冠蓁表示，食品容器具未依食品安全衛生管理法第26條規定標示者，依同法第47條規定，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，並依同法第52條第1項第3款規定，命業者將違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。另針對7件產品標示不符規定，其中5件產品經查負責廠商屬北市業者，已依法處辦，另2件產品來源為外縣市，已移請所轄衛生局查處。

113年度食品容器具及循環杯抽驗結果。（圖／記者趙于婷攝）

▲台灣卡多摩嬰童館販售的副食品分裝盒違規。

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關鍵字： 台北市衛生局 食品容器具抽驗

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