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新北抓1人闖登革熱管制區「開罰6萬」　衛生局警告最重罰30萬

▲▼新北新增1例本土登革熱，感染仍與目前高風險區域有關。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北市衛生局持續進行登革熱防治。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

新北市中和、新店發生本土登革熱群聚事件，包括「中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區」都已列為高風險管制區。新北市衛生局指出，10/27巡邏員警抓到1位民眾擅闖管制區，已經依傳染病防治法第67條及市府公告規定裁罰6萬元。

新北市衛生局表示，日前已將中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區列為管制區，禁止人員進入，並安排人員加強巡邏，員警於10月27日巡邏時發現1位民眾擅闖管制區，已依法裁罰6萬元。

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新北衛生局再次呼籲，切勿抱持僥倖心理，如經查獲擅闖管制區最高可開罰30萬元，由於管制區屬山區，爲蚊子天然孳生源，也提醒民眾避免至管制區周邊活動，降低感染風險。

另外， 近期氣溫雖降仍適合病媒蚊生長，局長陳潤秋提醒，民眾要持續針對家戶內外巡倒清刷清除積水容器，進行戶外活動時，請穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含有效成分之防蚊藥劑，避免被蚊叮咬，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史或與轄區衛生所聯繫進行採檢。

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關鍵字： 登革熱 新北市衛生局

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