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醫示警：「5種經痛」快就醫！　別只吃止痛藥

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲經痛到在床上滾，許多女生都經歷過。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

每個月生理期報到對不少女生來說是惡夢的開始，經痛到抱肚彎腰、痛到打滾只能吃止痛藥撐過？婦產科醫師張瑜芹點出「5種異常經痛」應盡快就醫，包括痛到無法下床出門；吃止痛藥也無效；月經量異常多；經期外的時間也出現骨盆疼痛，以及伴隨如噁心嘔吐、頭暈或發燒症狀，別想再靠休息或吃藥舒緩疼痛了。

張瑜芹醫師在粉專發文指出，多數女生在月經來臨前或期間會經歷輕微至中度的悶痛，這種痛通常可透過熱敷、休息或止痛藥緩解，且經痛通常不會持續整個月經週期、也不影響正常活動。當經痛嚴重到打滾、難以工作或生活時，該吃藥忍忍還是該看醫生？她提醒可從以下「5點」判斷是否異常。

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▲▼月經,經痛,止痛藥。（圖／記者謝承恩攝）

▲很多女生都靠止痛藥度過難熬的生理期地獄。（示意圖／本報資料照）

如果經痛符合以下5點就是異常，應盡快就醫：

1.經痛嚴重到讓你無法起床、上班或上學

2.止痛藥無效，疼痛持續惡化

3.月經量異常多（例如需頻繁更換衛生棉或有大量血塊）

4.經期以外的日子也會出現骨盆疼痛

5.伴隨其他症狀，如噁心、嘔吐、頭暈或發燒

針對異常經痛的常見原因，張瑜芹說明，可能是子宮內膜異位症，因子宮內膜組織出現在子宮外，進而引起劇烈疼痛；或長有良性腫瘤－子宮肌瘤，恐致嚴重經痛和經血量增多；另外，感染引發的骨盆腔炎，也會加劇經痛發生。她建議，若無法確定疼痛的原因，就別再忍耐了，應趕快求助醫師找出原因，避免導致更嚴重的健康問題。

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關鍵字： 健康百科 經痛 生理期 月經 止痛藥 子宮內膜異位 子宮肌瘤 骨盆腔炎 張瑜芹醫師

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