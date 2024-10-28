中醫藥司長轟藥價給付不足　邱泰源：健保不是你想做什麼就做什麼

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰日前接受媒體專訪時，直接砲轟健保給付中藥藥價不合理，認為應該從每日定價改成逐項定價；相關言論凸顯出衛福部不同單位的「部內互打」。對此，衛福部部長邱泰源上午受訪時回應，這只是個人專業陳述，但「健保不是你想做什麼就做什麼」，都需要協商。

蘇奕彰是在接受平面媒體專訪時直指，民眾中藥吃很久都沒用和健保限制中藥藥價有關，現行規定是每名患者一天藥價給付37點，因為價格天花板限制了藥品的濃度。

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對此，邱泰源今上午出席活動會後受訪時表示，健保方面要用協商的方式，已經在總額協商中，從37點變38點，尊重協商的結果。而對於中藥材漲價，導致中醫成本負荷問題，他也坦言，非常了解也體諒到這樣的情況，任何需求都可以經由一定的程序來溝通。

至於蘇奕彰受訪時公開抱怨健保給付不足，明著「部內互打」，邱泰源表示，可能是個人的意見和專業陳述，如果是衛福部的論述，一定是經過很嚴謹的討論，「在健保方面也不是你想做什麼就做什麼」，還需要很多協商，不管是西醫、牙醫、中醫各部門都對健保都有很多想法跟提案 ，所以一定要各方來取得共識。