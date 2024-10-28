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一堆人咳嗽！醫曝「3類症狀差異」　必按止咳穴位曝光

「咳嗽、打噴嚏拉下口罩噴射飛沫」　醫曝超NG行為：很多人這樣做！（圖／記者陳俊宏攝）

▲進入秋季好多人咳嗽。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

進入秋天後，一路相對濕度變低，日夜溫差逐漸變大，使得皮膚、呼吸道、黏膜變得脆弱而容易受到外在環境影響，加上許多微生物也蠢蠢欲動，導致秋季成為咳嗽好發季節。意凡馬光中醫診所陳昱彤醫師指出，中醫以節氣「秋分」前後區分為溫燥與涼燥，並將咳嗽分為「3種類型」，一一分析其症狀及保養對策。

陳昱彤指出，中醫將秋季咳嗽分為3種類型，而針對不同類型，可透過不同的穴道揉壓保養（每穴位揉按1～2分鐘即可），或藉由運動、飲食改善咳嗽症狀：

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1.溫燥型咳嗽

素有血虛、陰虛的群眾，容易出現乾咳無痰、但常覺得喉嚨癢、時不時就想咳一下。咳嗽但痰少，痰很難咳出、甚至帶有血絲，常伴隨嘴唇乾、喉嚨乾，心情易煩躁，大便較乾結，難排。包括每天處在空調辦公場所的上班族、熬夜族、原本體質較乾燥的人、更年期婦女，都必須格外注意。可多按摩肺經的少商穴及腎經的照海穴。

2.涼燥型咳嗽

氣溫轉涼，素有氣虛、陽虛體質的群眾，開始出現怕冷，汗難出或無汗，嘴唇乾裂、咽喉乾涸，乾咳而痰少，痰質清稀。可多按摩肺經的魚際穴，大腸經的合谷穴。

3.外感型咳嗽

除了咳嗽，咳聲重濁，有痰，痰質黃而稠外，常會伴隨鼻塞鼻涕、頭脹頭痛、全身痠痛、發燒等全身性症狀，也多有接觸史的存在。秋天也是副流行性感冒病毒（副流感）、黴漿菌和A型鏈球菌感染的盛行季節。另外，新冠病毒也逐漸有一般感冒化的趨勢，也算是其中之一；此類型中醫歸類為「外感」。可多按摩肺經的少商穴、魚際穴，大腸經的曲池穴。

▲▼秋季咳嗽分三種，中醫師教你這樣子保養。（圖／馬光中醫診所提供）

運動改善咳嗽症狀

1.超慢跑
速度介於慢跑跟走路之間，可上網找每分鐘180下的節拍器，前腳掌先碰地、再後腳跟落地，每天5～30分鐘。

2.彈力帶溫養肺經運動
雙手握住彈力帶，手臂貼緊身體，手腕往外旋至手掌朝上，維持張力，做4個深呼吸，再慢慢收回。

3.拍打功
手掌呈空杯狀，沿鎖骨下凹窩循著肺經路徑向手腕方向拍打，兩側皆須要執行，單方向、每次5分鐘。

▲▼秋季咳嗽分三種，中醫師教你這樣子保養。（圖／馬光中醫診所提供）

飲食改善咳嗽症狀

秋養肺，一定要注意「體內保濕」，多喝水，多吃白色食物來補肺養肺、舒緩秋燥，例如梨子、百合、木耳、荸薺、蓮子、蘆薈、愛玉、蜂蜜、山藥、杏仁、白木耳、蓮藕、薏仁、秋葵等。避免熬夜、吃烤炸辣食物。

涼燥推薦－鴨蛋牡蠣粥（滋陰養血，潤肺養膚）

材料：鹹鴨蛋2個，乾牡蠣50克，白米100克，生薑絲少許
做法：鹹鴨蛋去殼切碎，乾牡蠣洗淨，白米洗淨後放入備好的鹹鴨蛋與乾牡蠣、薑絲，加入適量開水，放入電鍋煮熟即可。

溫燥推薦－魚腥草梨湯（清肺濕熱，潤肺止咳）

材料：鮮魚腥草100克，雪梨2個，冰糖適量（糖尿病人可不加）
做法：魚腥草洗淨，雪梨削皮切塊，10碗水滾後將雪梨加入，轉中小火煮1小時，再加入魚腥草煲30分鐘後撈起，加入適量冰糖調味即可。

▲▼秋季咳嗽分三種，中醫師教你這樣子保養。（圖／馬光中醫診所提供）

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