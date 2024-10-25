她腹部脹痛多日竟罹晚期卵巢癌　「手術+熱化療」殺癌減少復發

▲腹部脹痛最後竟然確診卵巢癌，圖非當事人。（示意圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

卵巢癌由於初期症狀不明顯，導致早期診斷困難。一名49歲女性因為腹部脹痛多日到急診就醫，電腦斷層顯示多處腹膜腫瘤合併腹水以及肋膜腔積液，腫瘤指數CA-125亦有上升跡象，會診婦產科後，經診斷性腹腔鏡檢查確認病灶來源，確認是晚期卵巢癌，所幸後續透過減積手術搭配「腹腔內熱化學治療」徹底消除病灶，獲得良好控制。

卵巢癌是一種罕見但致命的婦女惡性腫瘤，在女性癌症發生率和死亡率排名第7位。根據國民健康署統計，2021年約有1,793名婦女被診斷為卵巢癌，其中696人去世。

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馬偕醫院婦產部婦女癌症學科主治醫師林玟瑄表示，卵巢癌傳統治療方式包括腫瘤切除和最大程度的減積手術，術後依據病理分期進行輔助性化學治療，但如果病情已屬晚期，或患者合併其他內科疾病，經評估後不適合立即手術，或手術無法完全清除病灶時，會先選擇術前輔助性化學治療，待腫瘤縮小或範圍減少後，再進行減積/根除性手術，術後則繼續完成化學治療並定期追蹤。

▲49歲女性卵巢惡性腫瘤，圖為電腦斷層影像，紅色箭頭為腫瘤處。（圖／馬偕醫院提供）

然而，針對腹膜內無法完全清除的微小癌細胞，可能導致日後疾病復發，此時則採用腹腔內熱化學療法(HIPEC)。林玟瑄解釋，這是將加熱至攝氏41至43度的高濃度化學藥物注入病人的腹腔內，灌流約60至90分鐘，以徹底消除病灶。

該名49歲女性個案進行三個療程化療後，腹腔內腫瘤及腫瘤指數皆進步良多，因此決定與大腸直腸外科合作，進行減積手術並合併腹腔內熱化學療法，術後復原良好，並完成剩餘的化學治療療程，目前正接受口服標靶藥物做為維持性治療，無復發跡象。

馬偕醫院大腸直腸外科資深主治醫師陳建勳進一步說明，42度的溫度剛好可以殺死遺留在腹腔內的癌細胞，且不會對腹腔內正常器官造成損害。在此過程中，癌細胞的自我修復能力下降，變得更為脆弱，從而增強化療效果，提升癌細胞的滅殺率。不僅如此，高溫還能刺激熱激蛋白的增長，阻止新生血管的形成，進而抑制癌細胞的生長，同時也能強化病人的免疫系統。

根據臨床實證研究結果，新診斷為卵巢癌、腹膜癌或輸卵管癌第三期且不適合手術作為第一線治療的患者，若先行術前輔助性化學治療，並在後續手術中結合HIPEC，與僅接受手術和傳統化療相比，接受HIPEC的患者中位存活期延長約12個月，死亡風險降低約3成，中位無病惡化期延長約3.6個月，復發風險減少約4成。

林玟瑄提醒，儘管研究結果支持這種治療方式能夠有效控制癌症並延長患者生命，但腹腔內熱化學療法屬於高難度且高風險之手術，需要經驗豐富的醫師與醫療團隊來進行術前評估，多科團隊協作確保手術的效率與安全，且手術必須在設備完善的醫院進行，才能制定完整的治療計畫，並提供術後全方位的照護。