新冠新變種XEC全球竄升！專家憂11月進入台灣　羅一鈞曝監測情況

▲疾管署新冠Omicron變異株檢出趨勢。（圖／翻攝自疾管署）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情秋冬恐再一波，國際疫情監測顯示新變異株XEC呈上升趨勢，以美洲最新監測數據來看，XEC排名從上周的第五名，到本周已經快速竄至第二，台大公衛教授陳秀熙推估XEC病毒可能在11月就會進入台灣。疾管署副署長羅一鈞分析，目前新冠疫情處於低點，最快要到12月才會進入流行；至於XEC目前有監測到3起境外移入，尚無本土個案。

陳秀熙引述歐美監測指出，XEC疫情在全球正逐漸升溫，以美國感染病例來看，XEC個案占比從上周的 6%上升至11%，排名來到第二；至於巴西里約熱內盧等地與加拿大都出現XEC感染，病例佔比逐漸上升；英國地區受到XEC感染個案也呈現上升趨勢。

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陳秀熙表示，依照XEC的進行速度加上冬天室內群聚情況明顯，推估11月就會進入到台灣，且由於國內仍處於免疫負債，預期在11月、12月份會遇上與流感同時盛行的情況，兩者症狀表現會很相似，必須以快篩去分辨。他也示警，現在更要注意的是多次感染，後續長新冠等問題。

陳秀熙強調，在多次感染新冠的情況下，即使康復之後的6個月內，對於本身有心血管疾病、免疫不佳、癌症等患者來說，會成為原本疾病的加速器，增加疾病治療困難，還是建議應儘早接種最新版的疫苗，得到保護力。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前新冠疫情處於低點，監測上周門急診新冠就診人次4864，是連續15周下降，也是2022年5月以來的最低點；另重症、死亡也都是2022年5月以來的最低點。新冠疫情要從低點上升到流行期，預估最快還是得到12月份。

至於變異株監測，羅一鈞指出，國內本土主流病毒株為KP.3.3，占比達34%；XEC監測迄今僅有境外移入3例，尚無本土病例。他也提到，即便本土病例出現，依照過往經驗，最快也要一、兩個月時間才會發展成主流，導致疫情上升，疾管署會密切觀察。