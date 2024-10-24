運動「做錯1事」拖垮性能力！　研究：3天睪固酮狂掉36%

▲低碳水加上運動，小心睪固酮3天狂掉36%。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

為了擁有完美體態，許多人除了拚命運動外，還會搭配低碳水飲食，但小心3天就讓睪固酮狂掉36%。減重醫師蕭捷健引述研究說明，「低碳水加上運動」是睪固酮殺手，當身體缺乏碳水化合物這燃料，會變得疲憊不堪，若還硬是要運動，身體會感受巨大壓力，最終進入防禦狀態，減少肌肉生長、甚至連性能力都下滑。

蕭捷健醫師在粉專分享，一名學員向他求救，表示自己平常很愛運動，最近為了減脂「澱粉幾乎不碰」，期間運動一樣不間斷，卻開始覺得做什麼都沒力氣，早上起床更是渙散，就連伴侶都看不下去、頻頻抱怨。他指出，這一切的根源都指向睪固酮下降，而導致這結果的正是低碳飲食加上運動的雙重打擊，「只要3天，睪固酮就會迅速下滑。」

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蕭捷健接著引述2010年發表在《European Journal of Applied Physiology》的一項研究，科學家們讓運動員每天吃不同含量的碳水，並進行連續3天高強度運動。受試者被分成2組，一組每天攝取60%熱量來自碳水化合物，另一組則只攝取30%。運動強度很大、天天跑步60分鐘，強度達到他們最大氧氣消耗量的70～75%，就像拳擊有氧，最後觀察低碳水飲食是否會對睪固酮和皮質醇造成影響。

▲睪固酮下降不只是荷爾蒙失調，就連性能力也會受到影響。（示意圖／免費圖庫Pexels）

結果不出所料，蕭捷健說，實測結果發現吃高碳水的組別，睪固酮和皮質醇保持穩定；至於低碳水組的受試者的睪固酮水平則一路狂跌，壓力荷爾蒙皮質醇一路飆升，3天後睪固酮大幅下降36%。他示警，這不僅是荷爾蒙失調的問題，還讓受試者的身體進入「生存模式」，開始關閉所有非必要功能，其中包括生殖功能。

蕭捷健藉此奉勸國人，運動時別忘了吃碳水，否則只會變得更沒力氣，還可能讓人失望。當身體缺乏碳水化合物這燃料，會變得疲憊不堪，但若還硬是要運動，身體就會感到過大的壓力，最終進入防禦狀態，減少肌肉生長的同時，甚至影響性能力。