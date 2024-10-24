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想要一口好牙看過來！秋天吃4食物護牙　還是天然牙刷

▲▼ 營養師曝蘋果對減重的5大益處 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲咀嚼蘋果能促進唾液分泌，幫助沖刷口腔中的食物殘渣和細菌。（圖／達志影像）

文／每日健康

想要擁有一口好牙，除了每天刷牙、使用牙線和漱口水之外，吃對食物也很重要。對此，牙醫師蔡雅藍表示，蘋果、胡蘿蔔、南瓜和堅果都是有益牙齒的天然食材，其中蘋果的纖維質地就好比天然牙刷，用來輕輕擦拭牙齒表面，有助於保持牙齒潔白，值得納入日常食物清單。

蔡雅藍在臉書專頁《你的好閨蜜 蔡雅藍醫師｜恆悅美學牙醫》發文指出，咀嚼蘋果能促進唾液分泌，幫助沖刷口腔中的食物殘渣和細菌，從而減少牙菌斑的形成，而且蘋果的纖維質地就好比天然牙刷，用來輕輕擦拭牙齒表面，有助於保持牙齒潔白；胡蘿蔔則富含維生素A、K和纖維，其中維生素A對牙齒和牙齦的健康至關重要，有助於維持牙齒的琺瑯質，防止牙齦疾病，而生吃胡蘿蔔能刺激唾液分泌，幫助清潔口腔、防止牙菌斑堆積，但蘋果和胡蘿蔔都是比較硬的食物，建議正在進行牙齒矯正的人，可切成小塊或打成汁後再食用。

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蔡雅藍說明，南瓜富含維生素A、C和E，對於牙齒和牙齦的健康都非常重要，其中維生素A有助於保持牙齒琺瑯質的健康，維生素C則能增強牙齦的抵抗力，防止牙齦出血和感染，加上南瓜也含有大量纖維，可幫助清潔牙齒和促進消化，無論是南瓜湯還是沙拉，都是美味又健康的選擇。

蔡雅藍分享，杏仁、核桃和榛果等堅果，不僅美味，也對牙齒有益，因為堅果富含鈣和磷，這些礦物質有助於強化牙齒琺瑯質、預防蛀牙，而且咀嚼堅果需要一定的咬合力，有助於促進唾液分泌、清潔口腔，但要注意的是，最好選擇無添加糖和鹽的天然堅果，才能獲得最佳的健康效果。

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關鍵字： 每日健康 牙齒美白 蘋果

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