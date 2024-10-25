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女生「4時間點」最容易長痔瘡！醫：月經來也會

放屁,屁股痛,痔瘡。（圖／記者李佳蓉攝）

▲痔瘡不少人都有長，尤其女生在4個時刻更要留意。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

全台灣有39萬人長有痔瘡，你不是特例！其好發族群為50～59歲，但隨著國人喜歡邊上廁所邊滑手機、馬桶蹲太久，使得痔瘡有年輕化趨勢。大腸直腸科醫師陳威智點名女生在「4個時期」特別容易出現痔瘡，像是月經報到、妊娠期、產褥期及更年期，要特別留意。

陳威智醫師曾說明，痔瘡原本是肛門中由血管、結締組織和平滑肌纖維構成的生理組織，幫助肛門肌肉更好的收縮和封閉，以防液體、氣體和固體外漏。後因久坐、不良的排便習慣而有不當的擠壓磨擦和壓力，導致組織滑出體外（脫垂）有腫脹出血，形成臨床上所說的痔瘡。

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▲▼ 孕婦,懷孕,身孕,孕期。（圖／CFP）

▲懷孕過程及產後容易引發便秘而長痔瘡。（示意圖／視覺中國）

陳威智近日指出，人的一生中身體總會隨著不同階段的成長，產生一些變化，並分析女生痔瘡好發在「4時期」：

1.生理期

月經來潮時若有便秘，如廁久蹲容易導致血液循環不良，進而加重肛門負擔，引發痔瘡生成或惡化。

2.妊娠期

懷孕期間為了在肚子裡養育寶寶，子宮會變大並壓迫到周圍的血管及腸道，引起血液循環惡化和便秘，而這正是痔瘡的成因。

3.產褥期

產婦分娩後，因腹腔空虛，再加上懷孕期間運動量不足，可能因此引發便秘，導致糞便滯留腸道數日太過乾燥，在強行排出時損傷肛門導致痔瘡。

4.更年期

肛門組織老化、內分泌與神經功能失調、因頻繁上廁所導致痔瘡生成。

陳威智說明，一般內痔分4級，第1級為排便出現少量出血，有一點搔癢感和分泌物；第2級是排便時會跑出肛門外，便完再縮回去；第3級痔瘡幾乎掉在肛門外，但用手指可以推回去；最嚴重第4級，痔瘡完全掉在肛門外，且無法用手推回。

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