【廣編】Nucleate Taiwan活動談AI與生物科技　專家揭示醫療保健的未來發展與挑戰

▲Nucleate Taiwan於2024年10月17日舉辦「AI與生物科技：醫療保健的應用」活動，展示了AI技術如何推動醫療進步。

圖、文／Nucleate Taiwan提供

由學生主導的非營利組織，致力於彌合生技領域學術界與產業界之間鴻溝的Nucleate，其分會Nucleate Taiwan於2024年10月17日舉辦「AI與生物科技：醫療保健的應用」活動，吸引了逾百位來自學術界和產業界的參與者，活動由Acer Medical、生命科學研究推動中心（LSRPC）、國家科學與技術委員會（NSTC）贊助，邀請了三位專家，包括Acer Medical的董事長連加恩醫師、NVIDIA的陳映嘉博士，以及台北醫學大學的特聘教授李友專教授分享經驗與知識，聚焦於AI在醫療診斷、藥物開發及醫療保健領域的應用，展示了AI技術如何推動醫療進步。

連加恩醫師分享了他在推動AI醫療解決方案商業化過程中的經驗，並介紹了Acer Medical在醫療保健領域的領導地位，以及AI技術在疾病篩檢中的創新應用。陳映嘉博士則著重於AI在基因體學和藥物開發領域的影響力，並強調了在蛋白質結構預測方面的突破。李友專教授則深入探討了AI在醫療診斷中的應用，並解釋了現代的AI系統如何發展出「常識」，協助醫療診斷。

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活動最後的爐邊會談，專家們一致認為，AI的未來潛力在於其能夠做出更準確的預測並理解複雜的問題，但同時它的不確定性也意味著新興人才需要具備更高的靈活性和適應能力。李友專教授在總結時提到：「AI的發展不可預測，因此未來的世代需要靈活地提出正確的問題，並找到解決方案。」本次活動不僅讓與會者看到了AI在醫療保健領域中的無限潛力，也讓大家深刻體會到AI無疑在塑造未來的醫療保健發展中扮演重要角色，引領創新並推動更可靠的技術整合。