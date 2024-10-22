「冰過的地瓜」是減肥好夥伴！營養師親揭4大食用重點

▲地瓜。（示意圖／達志影像）

圖文／每日健康

最近，地瓜減肥成為了大家熱議的話題，不僅因為它軟糯好吃、方便取得，還因為它能增加飽足感，是許多減重人的好夥伴。那你知道地瓜的熱量，以及不同顏色的地瓜有哪些差異嗎？

張語希營養師在其臉書專頁《營養師 張語希》說明，地瓜的熱量會隨著大小和烹調方式有所不同。一般來說，中等大小的地瓜重量約為150至200克，熱量則大約介於130到180大卡之間，這相當於七分滿的白飯熱量。因此，若您當餐吃了地瓜，建議相應減少白飯的攝取量，以保持熱量的平衡。

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而且冰過的地瓜，熱量還會減少，因為地瓜冷卻後，內部的澱粉會轉變成「抗性澱粉」。這種澱粉類似於膳食纖維，較難被人體消化吸收，因此會降低吸收的熱量。同時，抗性澱粉還能增加飽腹感，是減重的好幫手。抗性澱粉的好處包括：

1. 幫助減重，延長飽足感

2. 控制血糖、改善血脂

3. 減少熱量吸收

不同顏色地瓜的熱量和營養價值

雖然不同顏色的地瓜營養成分略有不同，但熱量的差異並不顯著。無論是黃金地瓜、紫芋地瓜還是紅心地瓜，它們的熱量大致相似，每100克約含100至150大卡。不同顏色地瓜的營養價值介紹：

1. 黃金地瓜：富含β-胡蘿蔔素，維生素A的前體，還有維生素C、B6、鉀和大量纖維，有助於維持視力和皮膚健康。

2. 紅心地瓜：同樣含有豐富的β-胡蘿蔔素，此外還有維生素C、E、鉀和纖維，對視力和皮膚健康也有幫助。

3. 紫芋地瓜：富含花青素，這是一種強效抗氧化劑，能保護細胞免受自由基損害，同時促進心血管健康。此外，還有豐富的維生素C、E、鉀和膳食纖維。

吃地瓜的注意事項和禁忌

1. 糖尿病患者：地瓜屬於澱粉類食物，攝取過多可能影響血糖，因此建議控制食用量。

2. 過敏反應：部分人對地瓜過敏，可能會出現皮膚發紅、腫脹或呼吸困難等症狀，應該避免食用。

減肥吃地瓜最好的時間點

1. 早晨：在早晨吃地瓜能促進腸胃蠕動，幫助順暢排便。

2. 主食時間：午餐或晚餐時吃地瓜，可以利用其豐富的纖維增加飽足感，防止過度飲食。

3. 睡前避免：晚間攝取過量碳水化合物，可能影響減肥進程，建議避免在睡前食用。

地瓜除了簡單的蒸或烤之外，還可以變化出地瓜泥等不同料理，既滿足了味蕾，也讓減肥過程不那麼枯燥。把地瓜加入日常飲食，不僅能讓你更健康，還能享受豐富的口感，減肥再也不是單調的飲食控制了！試著融入不同的地瓜料理，你的三餐會變得更加有趣又有益健康！

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