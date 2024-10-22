流感、腸病毒「3症狀」最不同！醫：半天內迅速發燒

▲流感症狀會突然發作，發燒和其他症狀最快在半天內就迅速出現。（示意圖／記者陳俊宏攝）

文／常春月刊

開學之後，因為在學校群聚，像是流感跟腸病毒這類傳染病，往往都會進入流行期，這兩種呼吸道疾病，症狀有相似的地方，很多人不會分，到底什麼症狀可能是流感？什麼症狀可能是腸病毒？

輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師提醒，無論是哪一個疾病，如果發現孩子有不舒服，還是請盡快來掛號！

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►流感的症狀

1、突發高燒：跟腸病毒一樣，流感通常會導致突如其來的高燒，體溫可達39°C或更高，這種高燒一般伴隨寒顫和全身不適感。

2、劇烈頭痛：感染流感時，頭痛通常比較劇烈，可能會影響到日常活動，讓人感到疲憊和困擾。

3、肌肉疼痛和關節痛：流感常常引起全身肌肉和關節的疼痛，這種疼痛感，會使患者感到非常不舒服。

4、喉嚨痛和咳嗽：雖然流感主要影響呼吸道，但喉嚨痛和乾咳也是常見的症狀。這些症狀可能會持續幾天到幾週。

5、疲倦和虛弱：流感感染後，患者會感到極度疲倦和虛弱，這種狀態可能會持續很長時間。

▲腸病毒感染可能引起皮膚上的紅疹。（示意圖／本報資料照）

►腸病毒的症狀

1、發燒：腸病毒感染也會引起發燒，但通常這種發燒的程度，和持續時間，不如流感那麼劇烈。發燒通常在38°C左右。

2、口腔潰瘍和喉嚨痛：腸病毒常常導致口腔內的小潰瘍，這可能會引起喉嚨痛和進食困難。這些潰瘍通常在口腔、舌頭和喉嚨部位出現。

3、皮疹：腸病毒感染可能會引起皮膚上的紅疹，特別是在手掌、腳底和臀部等部位，這些皮疹有時會伴隨搔癢和紅腫。

4、腹瀉和嘔吐：腸病毒感染常常導致胃腸道症狀，如腹瀉和嘔吐。這些症狀會影響到患者的飲食和水分攝取。

流感與腸病毒兩者主要差別？

1、症狀發展速度：流感的症狀通常突然發作，發燒和其他症狀會在半天、一天之內就迅速出現。而腸病毒感染的症狀一般會逐漸出現，可能會先有輕微的不適，然後在2、3天後逐漸加重。

2、主要影響區域：流感主要影響呼吸道，而腸病毒則會影響口腔、咽喉以及胃腸道等部位。

3、皮疹和潰瘍：這是最明顯的分別，如果有皮疹或口腔潰瘍，通常更有可能是腸病毒，而不是流感。

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